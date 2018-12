Sora Elenei Gheorghe și-a făcut abonament la cursele aeriene

De când Paul Pîrvulescu a semnat cu echipa de fotbali Poli Iași, drumurile au devenit tot mai dese între București și Iași, Ana Gheorghe alegând să zboare chiar dacă are o fetiță de doar câteva luni acasă, tocmai ca fiul cel mare să petreacă cât mai mult timp cu tatăl lui. „Nu mi-am făcut încă abonament în adevăratul sens al cuvântului. Norocul nostru este că soțul meu are un contract cu o companie aeriană și nu se pune problema. Dar la cât de des facem ruta asta, București-Iași, cred că pot să-l numesc abonament”, ne-a povestit amuzată Ana.

A ajuns mai devreme cu o zi la aeroport

De curând din pricina obișnuinței de a zbura spre Iași dar și treburile cotidiene au făcut-o pe Ana să-și ia fiul și să ajungă la aeroport cu o zi mai devreme decât cea scrisă pe biletul de avion. „Acum ceva vreme am ajuns cu o zi înainte la aeroport. Eu aș fi renunțat și aș fi venit a doua zi când aveam avionul, dar a plâns atât de tare Lucas că vrea să fie cu tatăl lui încât am fost nevoită să mai stau două ore în aeroport să găsesc o altă cursă ca să-i fac băiețelului pe plac”, ne-a povestit Ana, completând că se bucură enorm că are niște copii cuminți și că zborul cu avionul nu este o corvoadă pentru ea. „Cea mai lungă cursă pe care am avut-o cu Lucas cred că a fost de două ore și nu am avut probleme cu el niciodată. El oriunde, în mașină sau avion, doarme. Deci are probleme cu somnul ca tatăl lui și doarme pe unde apucă, nu ca mine care nu pot să dorm. Pe cea mică încă nu am testat-o, dar cu copiii mici e mai ușor. Le mai dai și un telefon să se joace pe el dacă este o cursă mai mare. Dar eu chiar am noroc de copii cuminți până acum”.