Carmen are o adevărată colecție de echipamente. Iar multe dintre ele îi amintesc de competițiile la care a participat. Fiecare obiect ocupă un loc important în garderoba ei, chiar dacă pe unele dintre ele nu le mai folosește.

„La capitolul acesta stau foarte bine, pentru că îmi place să fac sport și automat îmi plac foarte mult echipamentele și am investit în ele. Am un dulap special, așa cum multe femei au un dulap pentru pantofi sau pentru genți, eu am un dulap doar cu echipamente de sport. Nu le-am numărat, dar în fiecare sezon îmi iau 5-6 echipamente complete. Sunt unele la care țin în mod deosebit și, chiar dacă nu le mai port des, le țin acolo. De exemplu, echipamentul în care am alergat maratonul, cel în care am câștigat prima mea cursă, echipamentul în care am făcut cel mai bun timp pe semimaraton, în care am alergat pentru Hospice Casa Speranței, pe acestea le păstrez. Nu dau niciodată un tricou pe care l-am primit la o competiție”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Brumă.

A luat o mică pauză de sport după operația de varice

Vedeta de 41 de ani s-a operat recent de varice și timp de câteva zile a avut interzis la mișcare. A fost cea mai fericită când a putut să își reia programul obișnuit. Încă are restricții, aflându-se în perioada de recuperare.

„Doctorul mi-a dat voie să stau pe tocuri nu mai mult de o oră și deocamdată sunt în grafic. Dacă mă deranjează ceva, mă descalț! Sunt bine, am reușit să și alerg după 10 zile de la operație, lucru care m-a bucurat și m-a revigorat psihic. Vindecarea decurge normal. În timpul zilei port doar încălțăminte fără toc, în principiu, o lună trebuie să stau mai potolită, iar după aceea, să îmi ascult corpul și să stau pe tocuri doar când e cazul”, ne-a spus ea

Vlad, fiul ei, îi calcă pe urme: „Hai, mami, vreau să mergem să alergăm împreună”



Pe principiul așchia nu sare departe de trunchi, Vlad, fiul ei și al lui Mircea Badea, își invită mama la alergat. Micuțul a deprins obiceiul sănătos al mamei sale de a face mișcare, lucru care pe Carmen o încântă: „Nu îi spun: Haide, mama, să faci și tu asta!, pur și simplu am grijă să fac lucrurile astea constant, el să vadă și să înțeleagă că asta e rutină, e normal, e firesc și să le adopte și el ca pe niște lucruri normale. Mă bucur să constat că lui îi place să alerge, că îmi spune: «Hai, mami, vreau să mergem să alergăm împreună», să facem «acleclism» zice. Și nu a fost nevoie să îi spun eu, a venit din partea lui. Cred că a contat faptul că m-a văzut că fac sport mereu”.

Video: Bogdan Sorocan

