Harvey Weinstein urmează să se predea poliției în cursul zilei de vineri

Fostul producător de la Hollywood Harvey Weinstein urmează să se predea vineri poliţiei din New York, la mai multe luni după ce numeroase femei l-au acuzat de agresiuni sexuale, potrivit unei surse apropiate anchetei

Purtătorul de cuvânt al lui Weinstein, Juda Engelmayer, şi avocatul acestuia, Benjamin Brafman, nu au dorit să comenteze pe marginea subiectului, potrivit Reuters. Informaţiile referitoare la începerea urmăririi penale împotriva producătorului, relatate mai întâi de publicaţia New York Daily News, survin după mai multe luni de anchete inclusiv o investigaţie condusă de procurorul din Manhattan.

Potrivit Times şi Daily News, Weinstein va fi pus sub acuzare în urma dezvăluirilor făcute de cel puţin una dintre victime, actriţa Lucia Evans, care a povestit pentru New Yorker că Weinstein a forţat-o să întreţină relaţii sexuale orale în 2004.

Peste 70 de femei l-au acuzat pe cofondatorul studioului Miramax de agresiuni sexuale săvârşite de-a lungul mai multor decenii, inclusiv de viol. Dezvăluirile, relatate pentru prima dată de New York Times şi The New Yorker anul trecut, au dat naştere mişcării #MeToo, care a determinat sute de femei să facă dezvăluiri publice despre comportamentul sexual inadecvat al multor bărbaţi importanţi din afaceri, guverne şi industria de divertisment.

Actriţa Ashley Judd l-a dat în judecată pe Weinstein luna trecută pe motiv că în 1998 ar fi pierdut un rol în filmul ‘The Lord of the Rings’ după ce i-a refuzat avansurile sexuale. Weinstein a negat acuzaţiile.

Actriţa Rose McGowan, printre primele de la Hollywood care l-au acuzat pe Weinstein de agresiune sexuală, a spus joi într-o declaraţie că victimele acestuia sunt acum ”cu un pas mai aproape de a li se face dreptate”. ”Fie ca acest lucru să dea speranţă tuturor victimelor şi supravieţuitorilor care spun adevărul”, a spus actriţa.

Actriţa italiană Asia Argento, care l-a acuzat pe Weinstein de viol în timpul Festivalului de la Cannes în 1997, pe când aceasta avea 21 de ani, a reacţionat joi la ştirea despre arestarea iminentă a fostului producător cu un singur cuvânt pe Twitter: ”BOOM”.

Printre actriţele care l-au acuzat în mod public pe Weinstein de agresiune sexuală se numără Uma Thurman şi Salma Hayek.