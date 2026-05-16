Ministerul chinez al Comerţului a precizat sâmbătă că acordurile privind tarifele, agricultura şi achiziţiile de avioane americane necesită negocieri suplimentare şi stabilirea detaliilor tehnice, fără a oferi termene clare sau valori financiare.

Donald Trump a părăsit Beijingul vineri, după două zile de discuţii cu liderul chinez Xi Jinping, întâlniri marcate de ceremonii fastuoase şi declaraţii optimiste privind relaţiile bilaterale, dar cu puţine rezultate concrete anunţate oficial.

Într-un comunicat publicat sâmbătă, Ministerul chinez al Comerțului afirmă că Beijingul și Washingtonul au convenit să creeze un consiliu pentru investiţii şi un consiliu comercial care să negocieze reduceri reciproce de tarife pentru anumite produse, precum şi diminuarea unor bariere comerciale mai largi.

Partea chineză a confirmat şi demararea unor negocieri cu privire la achiziţia de aeronave americane şi garanţii oferite de SUA pentru furnizarea de motoare şi componente aeronautice către China, fără să precizeze câte avioane ar urma să fie cumpărate sau când ar putea fi semnate contractele.

Donald Trump a susținut că Beijingul s-a angajat să cumpere 200 de avioane Boeing, însă analiştii şi investitorii au remarcat lipsa unor detalii concrete privind calendarul şi valoarea tranzacţiei.

În ceea ce privește sectorul agroalimentar, China a spus că SUA vor încerca să rezolve probleme mai vechi legate de blocarea automată a unor produse lactate şi a produselor marine chinezeşti, precum şi restricţiile asupra exporturilor de bonsai cultivate în anumite tipuri de sol.

La rândul său, Beijingul a promis că va analiza solicitările americane privind autorizarea unor facilităţi pentru exportul de carne de vită şi produse avicole din anumite state americane.

Ministerul chinez al Comerţului dă asigurări că acordurile vor fi „finalizate cât mai curând posibil”.

Declaraţia de sâmbătă este prima reacţie oficială amplă a regimului de la Beijing privind rezultatele summitului Trump–Xi şi sugerează că multe dintre înţelegerile anunţate public sunt încă în faza de negociere, în pofida declaraţiilor Casei Albe despre un „mare succes” diplomatic şi comercial.

