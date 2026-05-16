„Nimic din China în avion”

Decizia, care a implicat aruncarea în mod public a cadourilor, insignelor și ecusoanelor purtate în timpul vizitei, arată nivelul ridicat al neîncrederii dintre cele două puteri, Statele Unite și China.

Potrivit unui jurnalist din grupul de presă de la Casa Albă, obiectele primite de delegația americană pe durata vizitei au fost plasate într-un coș de gunoi amplasat lângă scările avionului, cu puțin timp înainte de decolarea de pe aeroportul din Beijing.

Acest gest a venit la finalul unei vizite de două zile în capitala Chinei, în cadrul căreia Trump s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping. „Nimic din China nu este permis în avion”, a scris Emily Goodin, corespondenta New York Post la Casa Albă, într-o postare pe X.

„Înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a pleca din Beijing, întreaga delegație americană a aruncat toate obiectele oferite de gazdele chineze. Cadouri, insigne, ecusoane și obiecte-suvenir au fost aruncate într-un coș de gunoi de la fața locului. Directiva era absolută; niciun obiect de origine chineză nu avea voie să urce la bordul aeronavei.”

Americanii și-au lăsat telefoanele acasă

Conform mărturiilor, membrii delegației americane nu au avut acces la dispozitivele lor electronice personale pe durata călătoriei. În schimb, au utilizat exclusiv telefoane de unică folosință cu cartelă preplătită, măsură implementată pentru a preveni potențiale breșe de securitate cibernetică.

„Precauțiile s-au extins dincolo de plecarea propriu-zisă. Membrii delegației și-au lăsat toate dispozitivele electronice personale acasă înainte de a călători în China”, se mai precizează în postarea lui Goodin.

Măsurile subliniază îngrijorările persistente ale Washingtonului cu privire la capacitățile extinse de supraveghere cibernetică ale Beijingului. Oficialii americani suspectează că dispozitivele electronice și chiar suvenirurile ar putea fi utilizate de autoritățile chineze pentru spionaj sau urmărirea activităților delegației americane.

Incidentul de la Templul Cerului

Deși întâlnirile dintre Donald Trump și Xi Jinping au fost prezentate public ca fiind caracterizate de cordialitate, atmosfera din culise a fost marcată de tensiuni.

Un incident a avut loc la Templul Cerului, unde unui agent al Serviciului Secret american i-a fost refuzată intrarea deoarece purta o armă, conform protocolului de securitate. Acest episod a creat o întârziere de aproximativ 90 de minute, fiind necesare negocieri intense între cele două părți pentru a rezolva problema și a permite accesul reprezentanților presei.

Vizita lui Donald Trump a marcat prima sa deplasare oficială în China în aproape un deceniu și a șaptea întâlnire față în față cu Xi Jinping.

