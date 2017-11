Tiffany transformă în realitate ideea filmului ”Breakfast at Tiffany’s”

Clienții Tiffany din New York se pot simți acum precum Audrey Hepburn și să ia micul dejul în cafeneaua deschisă de magazinul de lux care a dat numele unuia dintre cele mai celebre filme din istorie ”Breakfast at Tiffany’s”.

Imaginea lui Audrey Hapburn în timp ce mănâncă un croisant și bea cafea în fața vitrinei magazinului Tiffany’s de pe Fifth Avenue din New York City, este una dintre cele mai celebre scene de film din istorie. Celebrul lanț de bijuterii de lux a decis să le ofere clienților săi posibilitatea de a simți puțin din acel moment așa că a deschis o cafenea în care se servește micul dejun în incinta magazinului.

Tiffany & Co. va începe să serveasca mese la Blue Box Cafe, în principalul magazin al companiei de pe Fifth Avenue din New York City.

Meniul Blue Box oferă la mic dejun produse de lux precum ouă cu trufe și vafe care pot fi servite cu cafea sau ceai la prețul de 29 de dolari. Prânzul costă 39 de dolari și include un starter și un fel principal.

Restaurantul, care se va deschide vineri, se află la același etaj cu noua colecție de case de lux și accesorii de la Tiffany. Decorul interior a fost realizat din marmura și amazonit. Celebrul ”albastru Tiffany” este folosit din abundență în cafenea.

”Locația este pe atât de atractivă pe cât este mâncarea de inspirațională pentru clienții care și-au dorit întotdeauna să ia micul dejul la Tiffany”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.