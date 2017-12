Autografele Oanei Zăvoranu se vând pe OLX. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le mărturisește fanilor că este extrem de fericită, după donația făcută în urmă cu dpar câteva zile, care a creat o adevărată isterie în mediul virtual.

Oana Zăvoranu a creat o adevărată isterie zilele trecute, când a anunțat că își donează o parte dintre lucruri și accesorii. La apartamentul unde a avut loc pomana s-au înghesuit o mulțime de oameni dornici să capete ceva de la vedetă.

Autografele Oanei Zăvoranu extrem de „prețioase”

Unii au păstrat lucrurile primite pentru ei, însă alții s-au grăbit să le scoată la vânzare pe OLX. Și nu au scos la vânzare doar haine și accesorii de la Oana Zăvoranu, ci și scobitori și alte mărunțișuri pe care le-au luat din apartament.

“Good vibes……Only good vibes! Mi-a cam ‘anchilozat’ puțin, mâna dreaptă de la cele peste 2000 de autografe semnate ,dar am o mare bucurie in suflet!

Am auzit că se vând și autografele mele pe OLX…măcar pentru câte ore au stat pentru unul,…nu știu dacă pot să mă supăr…să mă supăr, voi ce ziceți? Love y’all,Oana!Pentru ca acea numaratoare inversa,vizeaza lansarea unui eveniment mega-important in viata mea…În care așa ,cum ma stiti ,am pus mare parte din sufletul meu, pasiune,imaginatie..si….mult farmec ,mister și magie!”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

