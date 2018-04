Când a făcut Nico prima intervenție chirurgicală. Invitată la “Star Chef”, emisiune prezentată de Oana Radu şi Nicolai Tand, artista a făcut dezvăluiri neașteptate.

Nico a ținut să precizeze că a făcut “mici injecţiuţe”, la un medic în care are încredere deplină. “Prima intervenţie am făcut-o la 43 de ani. Eu consider că aceasta este vârsta cea mai potrivită”, a spus artista.

Întrebată de Oana Radu dacă fiica ei i-a reproşat vreodată că ar fi neglijat-o, din cauza carierei, Nico a mărturisit: “Da, dar asta între patru ochi s-a întâmplat. Mi se pare normal să îmi reproşeze, pentru că, într-adevăr, nu am fost chiar tot timpul lângă ea, dar eu am vrut ca ei să nu îi lipsească nimic. Acest episod a apărut când avea cam 15 ani…”, spune ea.



Binecunoscuta cântăreață Nico are o formă fizică de invidiat. Vedeta, însă, a mărturisit că a renunțat la diete.

“Sunt pofticioasă şi treaba asta cu dietele nu prea îmi iese. Am tot încercat diete, dar am renunţat la ele de fiecare dată din varii motive. Reuşesc să nu mai mănânc după ora 19.00 şi m-am stabilizat la 65 de kilograme”, a explicat Nico, pe numele său real Nicoleta Matei.

