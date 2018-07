Vedeta trebuia să se întoarcă în America, însă nu a mai putut pleca din cauza durerilor pe care le-a avut, așa că a mers de urgență la medic.

'Luni am ajuns la medicul Teodor Dan Potecă. Domnul doctor a fost singurul care ade scoperit problema în urma unui consult amănunțit. După ce am făcut ecografie și am avut o discuție amănunțită, plus un control foarte bine efectuat, am descoperit că am apendicită acută ascunsă. Nu o găsea nimeni, însă domnul doctor a găsit-o și pot să spun că mi-a salvat viața, pentru că putea să explodeze oricând și puteam să fac septicemie. Chiar m-am întrebat ce s-ar fi putut întâmpla dacă eram în avion?! Miercurea trecută m-am operat, iar acum la o săptămână de la intervenție, mă simt foarte bine datorită domnului doctor Potecă, căruia îi mulțumesc pentru toată grija', a dcelarat Catrinel Sandu pentru Click!.

Zilele trecute, Catrinel a postat o imagine în care apare cu branula în mână. Vedeta s-a simțit rău și a mers la spital. În cele din urmă, aceasta a fost salvată de la moarte.

