Cum arată acum Mihai Costea, la 4 ani după ce s-a despărțit de Daniela Crudu. Transformarea este evidentă, iar dovada stă în imaginile postate de acesta pe contul de socializare, în ultima perioadă.

Considerat, în momentul în care a fost transferat de Steaua de la Universitatea Craiova, cei mai promiţător atacant din România, Mihai Costea a ajuns acum o simplă amintire – şi una foarte, foarte tristă – a ceea ce a fost cândva.

Daniela Crudu şi Mihai Costea au avut una dintre cele mai mediatizate relaţii din showbiz-ul românesc. În 2014 însă, cei doi au pus punct relației, iar motivul a fost infidelitatea lui Costea, despre care a și vorbit la un moment dat. “E momentul să spun adevărul! Este adevărat că am avut o aventură de o noapte cu Denisa Botcari, dar de atunci nu am mai avut nicio legătură cu ea şi nu mai vreau să aud de ea. Şi încă ceva, în seara în care am fost cu Botcari, am vrut să… o dau şi unui alt prieten… Îmi cer scuze în faţa Danielei, sincer îmi pare rau, regret enorm că am făcut-o să sufere“, spunea acesta în urmă cu ceva timp.

În ultima perioadă, fostul atacant al Stelei a fost surprins în compania amicilor olteni, la şpriţ. Mihai are acum barbă și arată altfel față de perioada în care se iubea cu Daniela Crudu.

