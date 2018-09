Hannelore a vorbit pentru prima dată, despre problemele din relația ei. Aceasta a recunoscut că a fost înșelată. Hannelore și Bogdan și-au petrecut fiecare ziua la date-uri alături de Raul și, respectiv, Maria. După o zi frumoasă petrecută în safari, Hannelore îi face lui Raul o mărturisire neașteptată: 'Asta e ultima lui șansă. M-a înșelat înainte să plecăm de acasă. Vorbitul pe ascuns și mesajele șterse mă deranjează', a spus aceasta, în timp ce pe insula cealaltă, o zi plină de adrenalină îl făcea pe iubitul ei să vadă ispita cu alți ochi. 'Să fi văzut-o pe viteaza asta, am și râs, ne-am distrat, am purtat și conversații. Știi ce m-a surprins, că nu e ca la TV, e o femeie Ok cu care ai ce discuta și nu are nici cea mai mică intenție de a trage de tine', le-a povestit acesta băieților despre Maria.

Cu instrucțiuni clare primite de acasă, de la logodnica sa, Mari, Iulian a părut inițial că a intrat în defensivă, iar toate interacțiunile sale cu ispitele au fost din complezență. Abia după ce a început să discute mai mult cu Irina a început să uite câte puțin de regulile stabilite de Mari – a dansat alături de ea, au intrat în ocean, au petrecut timp la piscină și chiar a început să vorbească despre el, dar și despre relația sa. 'Am venit aici pentru că ea a vrut. Vrea să vadă de ce sunt eu prea cuminte', i-a spus acesta Irinei într-o discuție de a durat până aproape de răsărit.

Andreea și Gabriel, noul cuplu ajuns pe 'Insula iubirii'

Ca urmare, chemat la Bonfire pentru a vedea imagini cu iubita sa în timp ce flirta cu George, Iulian a părut să se simtă mai degrabă eliberat, spre surprinderea celorlalți concurenți și chiar a ispitelor, iar de acolo până la primul sărut al său cu Irina a mai fost doar un pas.

În acest timp, la Minitel, Mari a trecut prin mai multe transformări în doar câteva ore, iar în cele din urmă l-a 'convocat' pe George pentru a-i explica faptul că și-ar dori să cunoască toate ispitele, fără să nege însă că între cei doi există atracție. Mai mult, Mari a dar semne că și-ar dori să intre și în atenția ispitei la care se gândea încă dinainte să plece de acasă: Andi, cel care nu are însă ochi pentru altcineva în afară de Hannelore.

Seara însă, pusă față în față cu Irina la Bonfire, Mari a aflat că Iulian nu a avut nici un lucru frumos de spus despre ea sau despre relația lor și în ciuda faptului că bravează și cere să vadă dovezi pentru orice, imaginile sunt grăitoare pentru iubita acestuia, care izbucnește în lacrimi. 'O secundă nu mă așteptam la asta de la el, eu în mine nu aveam încredere!', a spus acesta. Soluția pentru toată revolta vine la răsărit, când George o ajută să taie brățara.

Andreea și Gabriel, noul cuplu ajuns pe 'Insula iubirii', au deja o relație de doi ani și jumătate, după ce s-au cunoscut pe stadionul din Reșița, iar ea mărturisește că a fost cea care s-a îndrăgostit la prima vedere. Ca urmare, cu ajutorul unui prieten a făcut cunoștință cu Gabi, iar de atunci formează un cuplu. 'Din partea mea nu a fost atracție la prima vedere. Mă așteptam ca, la 30 de ani, o să descopăr o femeie matură, dar ea e un copil', mărturisește bărbatul. Cei doi și-ar dori însă să poată comunica mai bine și să nu se mai certe atât de des, din nimicuri, dar și ca relația lor să se maturizeze. 'Nu mă simt încă împlinit, vreau să mă schimb și pe plan profesional și personal. Mi-aș lua o locuință nouă', mai spune Gabi.

Citește și

Vizi Imre a ajuns să cânte pe stradă! Faima fostului finalist de la „Vocea României” s-a stins repede