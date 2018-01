Doina Gradea, șeful interimar al TVR, a pierdut procesul cu Andreea Berecleanu. pentru o serie de afirmații făcute de Gradea la adresa prezentatoarei Observatorului, în urmă cu mai bine de doi ani.

Decizia dată de Tribunalul București pe 20 decembrie 2017 nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel cu recurs.

„Procesul soluționat prin decizia pronuntata de Tribunalul Bucuresti a vizat articolul publicat de Doina Gradea la 28 septembrie 2015 pe blogul acesteia. In articol mi-au fost aduse acuzatii lipsite de orice pertinenta, insulte si calomnie, prin relatarea unor fapte complet neadevarate.

Obligarea Doinei Gradea la a-si cere scuze intr-un cotidian de circulatie nationala este o consecinta a constatarii de catre instanta a caracterului mincinos al acuzatiilor si insinuarilor acesteia din cadrul articolului, raportat la adevarata stare de fapt: eu nu am prezentat niciodata emisiunea matinala de la Pro Tv, nici alaturi de Andrei Zaharescu si nici in vreo alta formula. Discutiile pe care acesta l-a avut cu persoanele din conducerea Pro Tv nu m-au privit, urmare fiind faptul ca dupa ce Andrei Zaharescu a parasit Pro Tv, in anul 1998, eu am mai ramas la Pro Tv inca 5 ani, pana in 2003, cand am plecat la Antena 1, a spus Andreea Berecleanu pentru Observator tv.

Totul a pornit în septembrie 2015, când Doina Gradea a publicat pe site-ul oaresuntunporc.ro o serie de povești de pe vremea când era asistenta personală a mogulului Pro TV, Adrian Sârbu. Printre altele, ea a spus despre Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu, pe atunci soți, că „se “implicasera” prea tare in continutul programului, transformandu-l in “talcioc personal”, asa incat depasisera cu mult limitele jurnalismului si profesionalismului impus cu rigoare de companie si care puteau afecta imaginea PRO TV. „Si-au recunoscut greseala, au plecat in conditiile oferite de noi si si-au vazut mai departe de viata lor”, a povestit atunci Gradea, potrivit paginademedia.ro.

