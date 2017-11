Dorian Popa, la un pas să fie arestat în Vietnam. Artistul nu a ținut cont de regulile stricte și a încălcat legea. Acesta a povestit totul în cadrul unui live postat pe contul de socializare.

Dorian Popa a decis să facă un live pe contul de socializare, deși îi era interzis acest lucru. Acesta a povestit cum s-a întâmplat.

Dorian Popa și mama lui au intrat în cursa Asia Express

„Eu am ajuns în aeroport, în Hanoi, scria că fotografiatul este interzis, filmatul este interzis, dar eu am intrat in live, nu filmam, nu făcem poze. Ţipam pe acolo, cum sunt eu galasios, ei mi-au spus de câteva ori să vorbesc mai încet, am început să vorbesc mai încet. Dar după am zis să fac şi un Instastory şi m-au văzut. Vine unul la mine, zic am pus-o, ăsta e sfârşitul. Şi a început să-mi umble prin telefon până mi-a găsit Instastory-ul şi mi l-a şters. Îmi era frica că îmi ia telefonul. „, a povestit Dorian Popa.

Dorian Popa este cunoscut ca fiind un iubitor de aventură, însă marea surpriză pregătită pentru primăvara anului 2018 este faptul că va face echipă cu mama sa, în show-ul Asia Express difuzat de Antena 1.