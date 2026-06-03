Antreprenorul susține că una dintre principalele probleme a fost atitudinea multor tineri angajați. Acesta a declarat că „mulți nu au chef să muncească” și că unii „vor să lucreze 80% și să fie plătiți 100%”, reaprinzând astfel o dezbatere care durează de ani de zile în societatea elvețiană.

Pentru a evalua percepția publicului, publicația care a relatat cazul a realizat un sondaj la care au participat peste 20.500 de persoane. Rezultatele arată că 47% dintre respondenți consideră că tinerii nu mai sunt dispuși să muncească din greu, iar alți 43% cred că există probleme legate de etica muncii, dar că acestea nu caracterizează întreaga Generație Z.

În secțiunea de comentarii, numeroși cititori au susținut criticile formulate de antreprenor. Yvonne Abt a afirmat că firma la care lucrează a început să renunțe în mod deliberat la angajații cu vârsta de până la 30 de ani, susținând că măsura a avut efecte pozitive asupra colectivului rămas. Un alt cititor, Peter Fischer, a declarat că observă o schimbare vizibilă a atitudinii față de muncă și că pentru mulți tineri echilibrul dintre viața profesională și cea personală a devenit o prioritate.

Carina König consideră că există numeroase persoane mai în vârstă dispuse să lucreze în domenii precum măcelăria, însă acestea se confruntă cu discriminare pe criterii de vârstă. Ea susține că discuțiile despre Generația Z se concentrează frecvent pe dorința de a avea programe mai scurte și condiții de muncă mai flexibile.

Alți participanți la dezbatere resping însă generalizările. Martin Rutz afirmă că anumite sectoare, precum gastronomia, îngrijirea sau meseriile practice, au nevoie de oameni dispuși să depună efort și să respecte programe solicitante, însă consideră că trebuie analizate și motivele pentru care mulți tineri nu mai văd munca intensă drept o garanție a progresului. Acesta invocă costurile ridicate ale vieții, accesul dificil la locuințe și incertitudinile economice.

O poziție similară a avut și Dario Mario, care a vorbit despre probleme structurale, precum lipsa investițiilor în formarea profesională și salariile considerate insuficiente în raport cu cerințele angajatorilor. În schimb, Mark Krähenbühl a afirmat că în compania sa lucrează numeroși tineri motivați și implicați și consideră că aprecierea și respectul acordate angajaților joacă un rol important, avertizând că întreaga generație nu ar trebui judecată după câteva exemple negative.

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