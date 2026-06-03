Deși a recunoscut că nu l-a cunoscut personal din cauza stării misterioase de sănătate a acestuia, liderul de la Casa Albă s-a arătat extrem de optimist, declarând că echipele lor „se înțeleg destul de bine” și că o întâlnire oficială față în față va avea loc cel mai probabil în perioada următoare.

Donald Trump vrea să îl întâlnească pe Mojtaba Khamenei

Liderul american a declarat miercuri că „i-ar plăcea să-l întâlnească” pe Mojtaba Khamenei, susținând într-un interviu acordat ziarului New York Post că liderul suprem iranian este într-adevăr „implicat” în deciziile luate la Teheran.

„Mi-ar plăcea să-l întâlnesc. Mi-ar plăcea să-i întâlnesc pe toți și probabil ne vom întâlni, în funcție de ce se va întâmpla”, a adăugat el, în timp ce Statele Unite și Iranul se acuză reciproc de încălcarea unui armistițiu din ce în ce mai fragil.

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, a fost numit noul lider suprem al Iranului, după ce tatăl său a fost ucis în timpul atacurilor comune americano-israeliene. Foto: Hepta

Mojtaba nu a mai apărut în public întărind zvonurile ca ar fi mort sau grav rănit

Iranienii „au mult respect pentru el”, a adăugat președintele. Noul lider suprem nu a apărut încă în public în Iran de la numirea sa, survenită după moartea tatălui său și rănirea sa în urma bombardamentelor americano-israeliene de la sfârșitul lunii februarie.

Marți, șeful diplomației americane a declarat că Statele Unite îl consideră pe Mojtaba Khamenei „în viață” și „din ce în ce mai implicat” în conducerea Republicii Islamice.

„Există semne care arată că se implică din ce în ce mai mult la un anumit nivel, chiar dacă toate comunicările sale s-au făcut în scris și prin intermediul unor terți”, a afirmat Marco Rubio în fața Comisiei pentru afaceri externe a Senatului, subliniind dificultatea de a transmite mesaje în cadrul guvernului iranian.

Gărzile Revoluţiei amenință că țin „degetul pe trăgaci”. Foto: Hepta.

Conform NYT, care citează oficiali iranieni sub rezerva anonimatului, Mojtaba Khamenei a delegat puterea decizională, „cel puțin pentru moment”, unor generali din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare, armata ideologică a Republicii Islamice Iran.

Mojtaba Khamenei, anunțat ghid suprem după uciderea tatălui său, nu a fost văzut dinainte de începutul războiului și a comunicat public doar prin declarații scrise după numirea sa în cel mai important post de conducere din Iran.

Trump, contre cu Netanyahu

În interviul său, Donald Trump a confirmat, de asemenea, că a discutat cu tonul ridicat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre atacurile israeliene asupra Libanului, care pun în pericol armistițiul în vigoare în Orientul Apropiat.

„Eram puțin deranjat de faptul că se luptă fără încetare cu Libanul. La un moment dat, i-am spus: „Bibi, trebuie să oprim asta”, a explicat el.

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