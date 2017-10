Scandalul dintre Călin Geambașu și părinții săi a început în momentul în care artistul a ales să-și expună public problemele și frustările legate de copilărie și mai ales de părinți. Lumea s-a împărțit în două tabere: unii i-au dat dreptate lui Călin, iar alții lui Petre și Cristinei Geambașu. Se pare însă că adevărul este undeva la mijloc. Psihologul Alexandra Marcu a acceptat să analizeze situația.

Judecat pentru că a ales să-și denigreze public părinții în loc să vorbească în particular cu ei, comportamentul lui are totuși o explicație. Un psiholog este de părere că exista totuși o cale de conciliere. „Este foarte trist când povestea dintre părinți și copii se împletește sub această formă a durerii, dezamăgirii și neîmplinirii relației. E evidentă extistența unor frustrări pe măsura ecoului dat cât și nevoia unui public, a unor martori pentru a investi și mai puternic anumite evenimente de impact pe care alegem să le scoatem din zona „cercului închis”, unor anumite răni, cicatrici de ordin emoțional din copilărie care au cuprins o formă în prezent. Un conflict cronic, interior, pe care un „copil adult” îl trăiește în legătură cu părinții săi poate să conducă înspre o dizarmonie privind anumite aspecte psihologic”, ne-a spus psihologul Alexandra Marcu, care a completat că toată această acțiune a lui Călin se datorează faptului că, încă din copilărie, s-a identificat cu tatăl său, iar pentru că a considerat că nu primește aceeași idolatrizare s-a ajuns la un cumul de frustrări.

„Un cumul de puternice emoții negative care nu au fost traduse și sub o altă formă, care nu au fost metabolizate și integrate astfel încât să fie mai puțin dăunătoare, se pot resimți într-o manieră puternică conducând astfel înspre un dezechilibru interior manifestat sub forma unor tulburări de ordin comportamental. Părinții de cele mai multe ori îmbracă rolul modelelor în fața unui copil, iar acolo unde copilul se identifică cu părintele de același sex, îl idolatrizează chiar, se presupune că investiția emoțională din partea acestuia este una foarte puternică, iar acolo unde nevoile sunt percepute ca nefiind acoperite și feedback-ul nu corespunde cu cel dorit, dezamăgirea și frustrarea pot forma un binom răsunător”, a mai spus specialistul.

Ce spune psihologul despre scandalul provocat de Călin Geambașu

Mai pe înțelesul tuturor, se pare că specialistul recomandă ca cei doi, tată și fiu, să se pună de acord și să meargă să facă împreună terapie. Postările pe site-urile de socializare, apariții televizate sau discuțiile cu apropiații, nu vor rezolva niciodată problemele dintre ei. „De regulă avem nevoie de o confruntare pentru a face posibilă o împăcare. Iar această confruntare ar fi de preferat să fie una gestională și direcțională în vederea găsirii unor soluții viabile și nu a creerii unori posibile noi probleme”, ne-a mai declarat Alexandra Marcu, având chiar și o explicație pentru excesele de furie și agresiune ale lui Călin vizavi de mama sa. „Chiar dacă varianta aleasă poate fi percepută ca fiind una „agresivă”, în spatele acesteia se poate afla de fapt nevoie de căldură emoțională și conectare în relația cu celălalt, manifestate sub o formă distorsionată. Ființa umană este una complexă și fiecare individ beneficiază de propria unicitate, astfel încât „atâtea minți, atâtea lumi”!, ne-a mai spus psihologul.

