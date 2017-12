Nu există român care să nu fi fredonat măcar o dată refrenul piesei „Împodobește, mamă, bradul”, cantată de Fuego și Irina Loghin, transformând această melodie într-un adevărat hit. Totuși, celebritatea piesei a adus după sine și multe glume cu referire la cei doi cântăreți.

Chiar dacă este luat peste picior și sunt făcute glume pe seama lui, cele mai multe având direcția că Fuego își pune mama să împodobească bradul în locul lui, artistul ne declară că adevărul este cu totul altul. Culmea este că mama artistului nu se ocupă de acest aspect, ornatul fiind sarcina artistului.

„Știu să apreciez o poantă bună, dacă este făcută inteligent, asumat, nu cu scopul de a murdări sau de a face un mișto ieftin și lipsit de orice urmă de deșteptăciune. Recunosc că s-a întrecut limita în anumite situații, dar cum eu sunt omul care-și vede de treaba lui, făcând ce știe să facă mai bine, cu profesionalism și dăruire, nu pot spune că am transformat asta într-o dramă. Deși piesa cu bradul nu este nici cea mai frumoasă dintre cele aproape 100 de cântece ale mele despre Crăciun, e celebră și recunosc că m-a și ajutat această ducere la extrem a unei poante deja răsuflate. Mai ales că mamei mele nici nu-i place să împodobească bradul, eu fiind cel care face asta de Crăciun! Dar orice glumă, poate ajunge să fie considerate umor dacă nu-i construită pentru a jigni, pentru a lovi sau pentru a fi ironic, ci doar atunci când inteligența stă deasupra miștoului ieftin”, ne-a mărturisit Fuego.

Fuego împodobește bradul, dar nu prea se bucură de el

Chiar dacă are grijă să-și decoreze casa în fiecare an în preajma Sărbătorilor, Fuego susține că nu are timp să se bucure prea mult de aranjamente căci are toată luna decembrie plină de concerte.

„Nu știu dacă eu sunt cel care cântă cel mai frumos despre iarnă. Mai există colegi talentați care fac acest lucru la fel de bine ca mine, dar cred că eu am avut o popularizare mai mare prin glumă, puțin răsuflată deja. Consider că piesele mele sincere, despre aceste sărbători (nu colinde tradiționale) au trecut rampa, au transmis și au cucerit oamenii, de mai bine de 15 ani. Aș minți să spun că sunt fanul verii. Asta se știe deja. Îmi place în schimb toamna și desigur, iarna, dar fără troiene și alte nebunii care mă pot ține din drumul meu din luna decembrie prin țară, atunci când plec în turneu național. Chiar și anul acesta, pornesc la drum, de pe 4 până pe 25, ajungând în peste 25 de orașe, cu spectacolul SCRISOARE DE DECEMBRIE. Nu sunt vreun meteodependent sau ahtiat după ce este afară, dar sunt cel mai confortabil cu mine atunci când totul este temperat, fără extreme. Așa sunt și eu ca om, calculate fără a epata și fără a pica în anumite zone de limită”, ne-a mai povestit artistul.