Imediat după ce a fost desemnată învingătoare, Tania Popa ne-a declarat ce va face cu suma de 25.000 de euro pe care a câștigat-o. Actrița nu a decis exact ce va face cu banii, însă cel mai multe tentată să-i investească într-un proiect de viitor. „Cel mai probabil voi investi bani câștigați”, ne-a povestit Tania, care, deși nu a intrat în Fermă o dată cu primele vedete, susține că a muncit cot la cot cu ele și a încercat să recupereze cumva timpul pierdut.

„Sincer mi-ar fi plăcut să trăiesc în fermă de la început și cred că aș fi rezitat până la sfârșit. Faptul că am intrat mai târziu nu a însemnat că sunt mai odihnită fizic și psihic pentru că am muncit din greu de când am intrat și chiar m-am simțit epuizată și fizic și psihic, dar mai puteam să duc”. Pe lângă implicarea activă la toate sarcinile date de nea Rață, Tania Popa s-a făcut remarcată prin faptul că nu a avut niciun moment tensionat cu vreunul dintre concurenți, fiind printre puținele care au reușit să nu se certe.

„Eu nu sunt genul care abandonează oricât de greu mi-ar fi. Am fost Tania Popa omul 100%, iar prezența camerelor nu a schimbat deloc felul meu de a fi. Nu am fost actrița, am fost omul. Cu siguranță, știu să mă cert, însă sunt un om pasional, activ, sunt un vulcan, dar cu normă. Nu suport tensiunile, când lumea se ceartă și țipă, nu îmi plac deloc situațiile astea”, a mai spus actrița.

Tania Popa vrea să investească banii câștigați în propria fermă

Dat fiind faptul că a rămas profund impresionată de tot ceea ce a trăit la Porumbacu de Sus, Tania vrea să le arate copiilor ei cât de frumoasă este viața la țară. Așa că, unul dintre planurile ei de viitor este să investească într-o fermă proprie, unde să practice tot ce a învățat de la nea Rață și de la ceilați oameni care i-au ajutat pe parcursul emisiunii.

„Cel mai greu lucru pentru mine a fost să stau fără familie, fără copii, fără soț, însă mi-aș dori să-i duc și pe ei să ia contact cu viața de la țară.Dacă mi-aș permite luxul acesta, și nu vorbesc din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere al timpului, mi-aș dori să fac asta și nu doar pentru o vacanță,„ ci să am propria mea fermă, să fac ce am făcut la Porumbacu de Sus, la mine în curte”, ne-a mărturisit Tania Popa.

