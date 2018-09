Cascadorul Vasile Popa ne-a dezvăluit episodul incredibil petrecut în Cimitirul Bellu din București la filmările pentru „Duelul”. În acel film, regizat de Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin l-a interpretat pe „Limbă”, un mărunt hoț de buzunare care l-a ajutat pe comisarul Tudor Moldovan (Sergiu Nicolaescu) în „războiul” acestuia cu reprezentanți ai Mișcării Legionare.

Punctul culminant al acțiunii are loc în Cimitirul Bellu, unde eroii filmului își reglează conturile printr-un schimburi de focuri.

„Aveam o filmare la «Duelul» noaptea, de la ora 23.00, în Cimitirul Bellu. Am ajuns devreme, să studiez terenul și să văd exact locul în care se vor trage cadrele de film. Așa am ajuns până la marginea cimitirului, unde am descoperit un coșciug gol. Imediat mi-a venit în cap o idee. Ajutat de un băiat, am luat coșciugul și l-am pus lângă aleea principală, ascuns sub un liliac”, a dezvăluit, pentru Libertatea, cascadorul Vasile Popa (72 de ani).

„A zis doar un «Au!», apoi a căzut ca secerat pe alee. «Ăsta a murit!», au spus și ceilalți actori”

Având în acel film rolul unui legionar, cel poreclit „Țeavă” a continuat: „Când l-am văzut pe Jean Constantin că vine, m-am băgat în coșciug și am tras și capacul, însă nun de tot, am lăsat cât să văd ce se întâmplă pe alee. Și numai ce apare Jean al meu… Parcă îl văd și acum! De frică – era lugubru cimitirul la 11 noaptea -, fluiera și învârtea un pistol pe deget! Când a trecut prin dreptul meu, am dat la o parte capacul de la coșciug și l-am apucat strâns de picior”.

A fost momentul în care Jean Constantin era să moară de inimă. „A zis doar un «Au!», apoi a căzut ca secerat pe alee. Imediat am sărit din coșciug și am început să-i dau palme și să-l zgâlțâi, dar Jean rămânea inert. Făcuse infarct! «Ăsta a murit!», au spus și ceilalți actori. Noroc cu un gropar care era prin zonă. Nici nu mai știu ce i-a făcut lui Jean, că mă panicasem și eu, dar l-a readus la viață”, ne-a dezvăluit „Țeavă”.

N-au mai vorbit unul cu celălalt 3 ani! „Fir-ai al dracului, «Țeavă», să fii! Din cauza ta era s-o mierlesc în Bellu”

După această adevărată cumpănă a vieții, Jean Constantin n-a mai vorbit cu Vasile Popa o grămadă de vreme. „Jean n-a mai vorbit cu mine trei ani. Mi-a spus doar atât: «Fir-ai al dracului, „Țeavă”, să fii! Din cauza ta era s-o mierlesc în Bellu»”, a adăugat cascadorul cel mai prolific din cinematografia noastră, cu peste 200 de filme la activ.

Până la urmă, însă, Jean Constantin a revenit la sentimente mai bune față de Vasile Popa. „Ne-am împăcat, doar nu era să stăm supărați o viață, deși, recunosc, și eu sărisem calul. Jean era însă un băiat deosebit. Mai mult, am stat și în aceeași cameră la coproducție care a fost turnată în RDG (n.r. – Germania Democrată). Chiar el a vrut să stăm împreună. Mi-a zis: «Țeavă», stau cu tine în cameră, că tu mai «bingănești» pe nemțește. Mă descurcam binișor cu germana, pentru că soția mea era nemțoaică”, a conchis Vasile Popa.

Filmul „Duelul”, care a avut premiera în 1981, a fost vizionat de aproape 5 milioane de spectatori în cinematografele din România.

Cum își „omorau” timpul între filmări: poker și conserve de fasole

Pentru a-și omorî timpul între filmările pentru pelicula turnată în Germania Democrată, Jean Constantin și Vasile Popa jucau poker în camera de hotel. Pe bani, ca să aibă o miză mai mare. „În timpul liber, jucam poker cu Jean în cameră. Așa i-am luat dintr-un foc 600 de mărci «democrate». Cum Jean venise în Germania cu un geamantan plin de conserve de fasole, «să nu moară de foame prin țări străine», cum spunea el, în glumă, mi-a strigat, supărat: «Fir-ai al dracului, „Țeavă”, din cauza ta a ajuns o boabă de fasole 381 de lei!». El făcea în cap conversia mărcilor democrate în lei românești!”, a mai dezvăluit, pentru Libertatea, Vasile Popa.

