„Când o să aibă 18 ani, o să zică: ‘Tati nu s-a zgârcit’. Eu vreau tinichea, fier. Nu-mi place aurul, nu vreau opulență, vreau ca petrecerea să fie perfectă. O să cânte Jean de la Craiova, Vali Vijelie, numai rockeri. Avem și o surpriză, o să vină un artist, nu știe nimeni. Am fost un tată groaznic și nu pentru că așa a fost vremea. Îmi pare rău pentru că nu am stat mai mult alături de fata mea mare. Am pierdut o grămadă de lucruri importante. E greu pentru amândoi, dar ea știe că o iubesc foarte tare și va rămâne primul meu copil,” a declarat Liviu Vârciu, la Acces Direct.

Liviu Vârciu a fost categoric în privința petrecerii de botez. Artistul a mărturisit că ne vrea ca auriul să se regăsească printre decorațiunile din restaurant.

