Maria Dragomiroiu dezvăluie secretul siluetei sale, la 62 de ani. Artista de muzică populară recunoaște că nu ține dietă, însă are o alimentație echilibrată.

Maria Dragomiroiu spune că secretul ei nu sunt curele de slăbire, ci felul în care gândeşte să mânânce.

“Merg la copii să-mi dea ceva să mănânc. Că eu nu prea îmi fac ca să sar peste mese, să scap de cele două kilograme în plus. Nu ţin nicio cură, trebuie să fii ponderat. Să stai de vorbă cu mintea ta şi să spui că vrei să te simţi bine. Fiind la tine acasă poţi să mănânci aşa, să mai treci şi prin bucătărie din când în când. Aşa sunt convinsă că o să scap de cele două kilograme. Ieri am făcut şi exerciţiu fizic pentru că am dat zăpada”, a spus Maria Dragomiroiu la “Star Matinal de Weekend”.

Maria Dragomiroiu, care a slăbit nouă kilograme anul acesta, are acum tot ce-și poate dori, dar situația nu a stat întotdeauna așa. Maria Dragomiroiu a dus-o greu cu ani în urmă, când nu avea cu ce să-și îmbrace copiii, după cum a afirmat în cadrul unui interviu pentru o emisiune de televiziune.

