Fără doar și poate Radu F Constantinescu continuă să fie unul dintre cei mai citiți bloggeri din România. Cu o activitate de peste 10 ani, timp în care a scris despre problemele amoroase atât ale femeilor cât ale și bărbaților, Radu F Constantinescu fuge de titulatura de „psiholog”.

Ani la rândul Radu F Constantinescu a fost ca un umăr de plâns pentru multe femei părăsite sau cu probleme în dragoste pe care a încercat să le sfătuiască cât de bine a putut. Totuși, Radu a punctat de fiecare dată că nu este un psiholog, ci o persoană care de-a lungul timpului s-a confruntat cu o sumedenie de experiențe și lucruri de viață. „Inițial a fost o joacă. Oamenii ne căutau și ne întrebau dacă facem și terapie de cuplu. Am primit chiar oferte de la câteva clinici. Într-o primă fază, mai ales atunci când sunt implicați oameni pe care îi cunoști, ți-e puțin aiurea să spui că nu vrei sau că nu crezi că e ok. Nu știu cum e în nomenclatorul meseriilor, dar eu nu mă calific pentru că am terminat Litere, nu Psihologie. Mi se răspunea de fiecare dată că nu este nicio problemă că mă încadrează ca și consultant. Înțeleg că acum poți să fii consultant cu orice fel de meserie la bază. Pentru că tot insistau pe lângă mine că ceea ce fac eu este psihologie, am inventat un nume ad hoc că ceea ce fac eu este psihologie de stradă”, ne-a povestit Radu F.

Invitat la „Interviurile Libertatea” cel mai cunoscut bogger din România ne-a mai făcut o mărturisire. Inițial cartea „Psihologie pentru oameni obișnuiți” trebuia să se numească „Psihologie de stradă”, însă managerul trupei BUG Mafia nu i-a răspuns la mail atunci când a încercat să ia legătura cu el pentru a folosit expresia „de stradă”. „Ca să nu folosesc „de stradă” pentru că unii oameni, printre care și eu, ascultă Paraziții și BUG Mafia, am crescut cu casetele lor, m-am gândit că pe unii s-ar putea să-i sperie titlul, deși inițial chiar am zis să mergem până la capăt. Am vrut să-i sunăm pe băieții de la BUG Mafia să vedem dacă s-ar băga, pentru că ei au făcut „Poezie de stradă”. N-am vrut să lăsăm impresia că am copiat de undeva sau că ne facem că nu știm de piesa aia, dar până când mi-a răspuns mie managerul lor, deja dădusem la tipar cu titlul ăsta, „Psihologie pentru oameni obișnuiți”. Dar cartea s-ar fi putut numi „Psihologie de stradă” și într-o mare măsură este”, a mai spus Radu F, completând că pentru multe dintre scrierile lui au fost nevoie de mulți litri de alcool, nu pentru inspirație, ci pentru a le „dezlega” limbile interlocutorilor.

„Prin viața mea au trecut și golani și doctori docenți. Am stat de vorbă și cu recuperatori, și când spun stat de vorbă zic stat de vorbă la un pahar mare de palincă pentru că tipul voia să vadă din ce sunt făcut. Acum exact din ce sunt făcut nu știu nici eu, dar cert este că am reușit să beau palinca aia și să nu cad și să mă urc singur în taxi. Toți acești oameni aveau concepții despre viață pe care la un pahar de tărie le împărtășeau cu tine”, a mai spus scriitorul.

