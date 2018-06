Echipa “Chefi la cuțite” numără pe degete zilele până la finală (marți, 25 iunie) și momentul în care se va afla care dintre cei trei chefi – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea sau Cătălin Scărlătescu – e câștigătorul sezonului 5. Florin ne-a dezvăluit că și-a luat talismanul cu el în platou, așadar, speră ca el să fie norocosul. “La finala fiecărui sezon, Cristina a fost lângă mine, nu am fost niciodată singur. E deja o tradiție și susținerea ei e foarte importantă pentru mine”, ne-a mărturisit el.

Ce urmează după finală? Noi preselecții, pentru sezonul 6, dar și vacanțe și alte proiecte personale. Vara chefilor e una plină și ar fi și mai plină, dacă ar lua în serios una dintre ideile care le-a dat târcoale încă de la începutul colaborării lor: aceea de a deschide un local împreună.

“Au fost câteva discuții la început, cred că ar fi fost interesant. Dar în practică, trebuie să realizăm că suntem 3 bucătari cu 3 viziuni diferite și ar fi destul de complicat să facem un plan comun de asociere. Desigur, în afară de aspectul acesta, mai este și timpul o problemă. Pe lângă «Chefi la cuțite», fiecare dintre noi este implicat în proiecte personale, filmări și multe deplasări”, ne-a mărturisit Florin Dumitrescu.

Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu și-ar putea deschide un restaurant împreună. “Îmi pot imagina responsabilitățile fiecăruia”

Cătălin Scărlătescu are însă planul făcut, dacă discuțiile vor avansa, iar chefii își vor găsi timp să se implice într-o afacere împreună. Pentru el diviziunea muncii e clară: “Dacă ne-am asocia… îmi pot imagina responsabilitățile fiecăruia! (râde) Eu m-aș ocupa de partea financiară, Bontea, de achiziții, iar Dumitrescu ar munci în bucătărie”, a decretat Cătălin.

Vacanță? Printre picături și nu împreună, că-i împiedică proiectele personale

Petrecând atât de mult timp împreună la filmările pentru “Chefi la cuțite”, Florin, Sorin și Cătălin au devenit foarte buni prieteni, însă agendele încărcate de proiecte personale îi împiedică să-și continue discuțiile și în afara platoului, la o bere. Despre vacanță, ce să mai vorbim? Doi dintre ei au familii și pleacă alături de ele, iar al treilea, burlac convins și pasionat de sailing, preferă oricând compania mării!

“Ne știm de aproximativ 7 ani, iar în tot acest timp, am ieșit doar de două ori în oraș. Sincer să fiu, nu ne permite timpul, pentru că de fiecare dintre noi are o agendă foarte încărcată și încercăm să ne împărțim eficient între toate”, ne-a spus Florin, înșirându-ne apoi, ca să ne facă să înțelegem, câte are de făcut vara asta: “Deja au început preselecțiile pentru un nou sezon «Chefi la cuțite». Voi participa și la câteva teambuilding-uri, show-uri culinare, nunți sau botezuri. Când voi avea câteva zile libere, cel mai probabil le voi petrece cu Cristina, Ava și Mia la o piscină, să ne relaxăm împreună. Iar în iulie, vom pleca toți patru la mare, într-o mică vacanță”.

Sorin n-a apucat să pună la punct nici o plecare pentru familia lui, tot din pricina agendei încărcate: “Noi nu prea ne facem planuri cu mult timp înainte. Ne hotărâm pe loc, când simțim nevoia și când ne permite programul”. Iar Cătălin e omul momentului: îi e clar doar că va ajunge din nou, cu barca, în Grecia, dar nu știe când… “Vara asta voi jongla cu proiecte personale, munca din bucătărie și zilele de filmări, pentru că preselecțiile pentru sezonul 6 sunt deja în toi prin țară. Abia aștept să văd ce urmează!”, ne-a spus el.

