Speak, pregătit să devină tată. “Doi aş vrea, gemeni”

Speak, pregătit să devină tată. După ce a confirmat relația cu Ștefania, colega lui de scenă, artistul are planuri mari. Acesta vrea doi copii.

Speak și Ștefania trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni. Cei doi nu se mai ascund, însă nu vrea să dea prea multe detalii despre povestea lor de iubire.

Speak, pregătit să devină tată…de gemeni

„Mă văd şi cred că o sa fiu un tată bun. Trag copiii la mine. Am mulţi copii în jur. Doi aş vrea, gemeni. Nu am avut în familie, dar sper să fiu eu primul că de undeva tot trebuie să înceapă”, a declarat Speak pentru Antena Stars. Speak a dezvăluit cum se relaxează în timpul liber. „Ne uitam la filme şi ne relaxăm. Eu nu ies în club şi nu am activităţi din astea”, a mai spus cântăreţul.

