Încă de când era însărcinată, Bianca Drăgușanu întreba în stânga și în dreapta dacă există vreo doamnă care să o ajute la creșterea fetiței sale. Au trecut doi ani și prezentatoarea TV n-a primit niciun răspuns, așa că în continuare Bianca Drăgușanu caută o bonă pentru Sofia.

Într-o perioadă în care tot mai multe femei aleg să rămână însărcinate, s-a creat un deficit de bone, așa că cine reușește să angajeze o femeie care să aibă grijă de copil se declară o femeie fericită. Nu este și cazul Biancăi Drăgușanu care recunoaște cu mâna pe inimă cu nu mai face față energiei fiicei sale. La nici doi ani, Sofia este un copil foarte activ și, cum nu are acces încă la tabletă și telefon, Biancăi nu-i rămâne decât să o alerge. „Cred că prin weekend-uri o să aibă acces la tabletă sau la telefon, după ce o să știe limba engleză și mă convinge că știe limba engleză. Dacă vorbește cu mine în engleză și conștientizează ce se întâmplă o las și la trei ani. Bineînțeles supravegheată de mine. Nu există altfel”, ne-a povestit Bianca, completând că ar fi un mare bonus ca bona să știe limba engleză.

„Mi-aș dori să o dau la grădiniță în limba engleză. Bine, acum este la grădiniță în limba japoneză, chineză, dar pe foarte dialect ardelenesc: io, no, buni no și hai să merem sau duamnie duamnie la Dumnezeu, cafia. Mama o duce mereu într-un parc apropiat și trec pe lângă o biserică și tot timpul intră și acolo și spune Duamnie , iar eu îi spun mamei că aș vrea, dacă se poate, fără accent. Așa vorbește ea și copilul se ia după ea”.

Bianca Drăgușanu caută o bonă pentru Sofia pentru a ușura munca mamei sale

Invitată în platoul Ringier, Bianca ne-a mai spus încă o dată că speră să găsească o superbonă. „Nu știu ce m-aș face fără mama. Îmi doresc foarte tare să găsesc o bonă pentru că aș ușura această muncă a mamei mele, dar nu am găsit. Ți-am mai spus și data trecută. E foarte dificil. Cu siguranță Dumnezeu îmi va trimite în viața mea femeia perfectă pentru copilul meu. Un fel de înger. Acum mama este îngerul ei păzitor. Cred că pe la 2 ani când copilul o să vorbească destul de bine și poate să spună ce-i convine, ce nu-i convine, atunci o să găsesc femeia perfectă. Până atunci mă bazez pe mama. Să crești un copil e foarte greu singură. E greu și pentru mama și pentru mine. Suntem două femei și totuși e greu”, a spus Drăgușanu care spune că nu are prea mari cerințe de la femeia pe care și-o dorește alături de familia ei.

„Înafară de: să fie curată, să vorbească corect, să fie foarte atentă, mai trebuie să fie foarte energică pentru că repet, am un copil atomic. Deci eu am mai văzut copii, am prietene care au copii de aceeași vârstă și m-am uitat la ei, nu e niciunul așa atomic. E ca o tiribombă. Nu stă. Ce vedeți voi sunt 6-7 secunde, alea de le pun eu pe Facebook, ea nu stă. Deci îmi trebuie o bonă care să fie super energică. O superbonă”.

