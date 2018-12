A fost o surpriză când s-a aflat că Adrian Nartea va da viață personajului principal într-un serial românesc. După ce a cochetat cu modellingul și cu televiziunea, el și-a încercat norocul și în actorie, așa că acum, toată lumea abia așteaptă să-l vadă în această postură. Chiar și fiica lui, Mara! Din păcate însă, la numai 3 ani, Mara nu poate urmări îndeaproape acțiunea filmului, care nu e adecvată pentru vârsta ei. Pentru a mulțumi pe toată lumea, Adi ne-a mărturisit că atunci când serialul va intra pe micul ecran, îl va adapta cumva pentru fiica lui, creând din el o poveste pentru copii.

„Adi Nartea, tăticul, inventează povești pentru fetița lui, dar trebuie să mai crească un pic ca să pot să-i spun povestea lui Vlad. Sunt mai multe valențe și e din interior, dacă pot să spun așa. Povestea lui Vlad cu siguranță o să aibă seara, la culcare, foarte multe serii. O să povestim despre personajul meu, dar și despre valențele povești”, ne-a spus interpretul contelui de Monte Cristo în varianta modernă.

Adrian Nartea inventează povești pentru fiica lui pentru că seamănă și nu prea… cu Vlad

Actorul ne-a dezvăluit și cum a ajuns în serial, prin câte probe a trecut până i-a convins pe producători că este omul potrivit în… rolul potrivit. „A fost un casting care a durat cam un an. Am fost anul trecut, prin noiembrie, prima dată la probă, alături de mulți colegi de-ai mei, după care, în primăvară, m-au rechemat și prin martie m-au chemat pentru a treia oară. Deci nu mi-a fost predestinat acest rol, adică nu s-au gândit direct la mine, ci s-a nimerit, cumva. Cu siguranță mă asemăn cu personajul, pentru că nu aveam cum să iau rolul ăsta fără să am ceva părticele. Vlad nu doar se răzbună, ci și iubește. Mai și ajută. Este și filantrop. Este din toate câte puțin. Pe partea cu iubitul cu siguranță semănăm. Partea cu răzbunatul încă nu am încercat-o în viața reală, dar Vlad e un exercițiu bun”, ne-a mai spus Adrian Nartea.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu