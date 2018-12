Andreea Berecleanu crede că femeile o plac mai mult decât bărbații

Deși are acasă o sumedenie de premii care îi atestă frumusețea și primește complimente la tot pasul, Andreea Berecleanu se emoționează de fiecare dată atunci când este lăudată pentru imaginea ei.

„Dacă ai fi cârcotașă, mi-ai găsi cu siguranță ceva. E amuzant că pe mine mă plac foarte mult fetele, femeile. Mă apreciază dintotdeauna. Eu am admiratoare multe din rândul telespectatoarelor. Asta nu înseamnă că nu am și public format din bărbați. Femeile întotdeauna m-au complimentat și am simțit căldură din partea lor”, ne-a spus Andreea imediat după ce revista Unica a desemnat-o „Beauty Icon” în 2018, completând că o măgulește această distincție.

„Este o noțiune, mai mult decât frumusețea, este simbolul frumuseții. Asta înseamnă că traversează generații. Sunt cea mai în vârstă dintre toate fetele nominalizate la această categorie și care ar fi meritat fiecare în parte acest premiu. Singurul motiv pentru care cred că am luat acest premiu este faptul că am încercat să păstrez datele pe care le am, genele pe care le am și tot ce mi-au dăruit părinții mei și asta înseamnă că aș vrea să o fac în continuare. Acum 10, 20, 30 de ani mă uitam cu admirație la marile noastre actrițe, cum ar fi Ioana Bulcă, pe care o știam la 40 de ani, dar am revăzut-o și la 60 de ani, așa cum am văzut-o pe Gina Patrichi, inclusiv la 60 de ani era superbă, așa cum o știam și pe Adela Mărculescu și alte beauty icon-uri care ne-au rămas în memorie și sunt și acum prezente, la 85 de ani, și sunt superbe. Româncele știu să fie îngrijite și să-și păstreze frumusețea peste generații”, a spus Andreea.

Toate acestea vin însă la pachet cu obligația de a arăta mereu impecabil pentru publicul care o admiră. Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 ne-a mărturisit că nu-și permite să lipsească de la un eveniment sau de la o petrecere doar pentru că nu i-ar sta părul perfect sau nu ar avea timp să se aranjeze pentru evenimentul respectiv.

„Spre exemplu, în seara asta (n.r. – la Gala Unica) este un eveniment important, cum sunt foarte multe și nu puteam să lipsesc. Știam de această nominalizare evident, dar nu știam că voi câștiga premiul de Beauty Icon. Imediat după jurnal, m-am schimbat în 5 minute, nu mai mult, m-am urcat în mașină, nu cu șofer, pentru că nu aș avea răbdare, am parcat și am ajuns și la timp. Sunt un om extrem de pragmatic, din punctul ăsta de vedere, pentru că altfel nu aș mai face nimic. Ține de respect să te prezinți. Este important și cum arăți, întotdeauna am considerat că trebuie să arăt decent”, a completat Berecleanu.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Vlad Chirea