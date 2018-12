„Sunt foarte bătrân și am prins niște doctori foarte, nu neapărat răi, dar eu am prins dispensarul la școală. Când mă durea ceva îmi spunea mama să mă duc la dispensarul de la școală, să-mi facă ăia ceva și mă duceam acolo. Nu-ți imagina că aveau ceva să te amorțească, să-ți dea vreun calmant. Era ceva îngrozitor. Era ceva pe viu. Nu exista să-ți facă vreo radiografie. Am trecut printr-o epocă de piatră a acestei meserii. N-am prins ce se întâmplă acum. Eu am prins direct o doamnă mare și foarte grasă care mă amenința că mă bate și stăteam de frică. M-a durut rău când eram mic și am prins frică„, ne-a povestit Codin.

Doctorul Yazan, care acum își aduce aminte amuzat de prima întâlnire cu Maticiuc, ne-a mărturisit că toată viața va avea imaginea lui Codin cu dinții în mână.

„Codin a venit la noi într-o urgență, pe la ora 1.30- 2.00. M-a sunat un prieten comun și m-a rugat să-l primesc. Nu a venit oricum, ci cu doi dinți în mână. Venea de la o petrecere”.

Nici acum nu i-a trecut frica

În apărarea lui, Codin ne-a asigurat că dinții nu erau în mână, ci într-o batistă, căci venise cu gândul că medicul va reuși să-i pună la loc.

„I-am arătat și i-am zis să facă ceva cu ei. El i-a luat și i-a aruncat și mi-a zis că-mi face el alții noi”, a spus Codin. Maticiuc zâmbește din nou, însă nu și-a învins teama de dentist.

„Sunt cuminte, pentru că sunt mort, livid, transpir încontinuu, tremur un pic și strâng foarte tare brațele de la scaune. Chiar și acum, după ce am văzut că nu doare, că e ok, tot sunt mort”, a completat el.

