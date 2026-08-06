Scăderea dramatică a nivelului apei pe principala cale navigabilă a țării nu mai este doar o problemă de mediu, ci s-a transformat rapid într-o criză economică de proporții pentru gigantul industrial german, aflat deja într-o etapă sensibilă de redresare.

Problema este una strategică: prin Rin trece aproximativ 80% din întregul trafic fluvial al Germaniei.

Anual, circa 285 de milioane de tone de mărfuri — de la petrol, combustibili, cărbune și minereuri, până la substanțe chimice și cereale — sunt transportate din portul olandez Rotterdam către marile inimi industriale ale țării, precum regiunea Ruhr, zona Rin-Main și gigantul complex chimic de la Ludwigshafen.

Blocaj în porturi și tarife record pentru transport

Efectele scăderii apelor se văd deja în cifre alarmante. În portul Duisburg, capacitățile de încărcare ale navelor au fost reduse drastic, ajungând la doar o treime din nivelul obișnuit.

Pentru a compensa, operatorii au fost nevoiți să crească numărul de escale cu peste 50% și să mute o parte din mărfuri pe nave de dimensiuni mai mici, pe cale ferată sau pe cale rutieră.

În sectorul petrolier, unele barje cisternă mari pot fi încărcate acum la o capacitate minusculă, de doar 300-400 de tone.

Această fragmentare a dus la o explozie a tarifelor de transport fluvial. Prețul pentru transportul produselor petroliere între zona Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen și sudul Germaniei a atins nivelul record de 200 de euro pe tonă, spulberând vechiul maxim istoric de 130 de euro înregistrat în august 2022.

Guvernul federal încearcă să găsească soluții de urgență. Ministrul Transporturilor, Steffen Bilger, a convocat o ședință de criză la Bonn cu reprezentanții industriei, armatorii și autoritățile portuare.

În paralel, oficialii din regiunea Renania-Palatinat cer accelerarea proiectului de dragare a Rinului Mijlociu, astfel încât șenalul navigabil să poată rămâne funcțional chiar și în perioadele de secetă prelungită.

Gigantul chimic BASF și marii producători, afectați direct

Pentru marile corporații germane, scăderea Rinului înseamnă întârzieri masive și costuri uriașe de operare. La combinatul BASF, producția este menținută cu greu prin folosirea unor barje speciale cu pescaj mic.

În schimb, producătorul de materiale chimice Covestro avertizează că livrările și procesele de fabricație sunt deja perturbate, în condițiile în care peste 70% din materiile sale prime circulă pe apa Rinului.

Situația este descrisă drept critică și de reprezentanții altor coloși industriali. Compania Lanxess raportează blocaje severe la încărcarea și descărcarea navelor în anumite puncte ale fluviului.

Producătorul de substanțe chimice Evonik a început să își reducă activitatea la complexul din Marl din cauza deficitului de materii prime.

De asemenea, producătorul de oțel Thyssenkrupp a fost nevoit să își înlocuiască complet flota fluvială obișnuită cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, iar rafinăria Shell încearcă să devieze fluxurile de combustibil către calea ferată, autocisterne și conducte, folosindu-și la maximum rezervele de stocare.

Mutația transportului de pe apă pe uscat întâmpină însă mari obstacole de infrastructură. Sectorul de transport rurier suferă de o lipsă cronică de șoferi de camion, iar rețeaua feroviară operată de DB Cargo funcționează deja la limita maximă de capacitate.

Val de scumpiri la benzinării și în supermarketuri

Impactul acestei crize logistice nu va rămâne izolat în zonele industriale, ci se va reflecta direct în buzunarele consumatorilor din întreaga Europă.

Experții financiari avertizează că scumpirea accelerată a transportului de marfă va genera noi creșteri de prețuri la benzină și motorină în stațiile de alimentare, urmând ca valul de scumpiri să se extindă rapid și la rafturile supermarketurilor.

Analiștii băncii ING reamintesc că un episod similar de secetă, petrecut în anul 2018, a redus creșterea economică a Germaniei cu 0,3 puncte procentuale. Având în vedere că nivelul apei din Rin a atins un minim istoric, impactul economic din acest an ar putea fi semnificativ mai dur.

Singura veste optimistă vine de la Ministerul Afacerilor Economice din Germania, care dă asigurări că, pentru moment, nu există riscul unei crize energetice, centralele electrice de pe traseul fluviului având rezerve suficiente de cărbune pentru a continua generarea de curent.

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