Potrivit datelor Transelectrica, cererea a urcat la 7.675 MW la ora 20:03, în timp ce producția internă a fost de doar 5.321 MW. Diferența de 2.353 MW a fost acoperită prin importuri masive, echivalente cu 31% din necesar.

Consum ridicat de lumină, în ciuda apelului la economie

Premierul interimar Ilie Bolojan ceruse instituțiilor publice, companiilor și cetățenilor să reducă consumul de energie în orele critice de seară, pentru a evita o presiune suplimentară asupra Sistemului Electroenergetic Național.

Consumul de curent electric, aproape de recordul verii, miercuri seară. Anca Sinea, expert în energie: „Ne alarmează aceste cifre în perioada de criză”

Cu toate acestea, datele din teren indică o cerere aproape de maximele sezoniere, fără o reducere semnificativă vizibilă în consumul total.

Miercuri seara, la ora 21:55, o platformă independentă care preia datele operative ale Transelectrica a înregistrat un maxim al consumului din ultimele 24 de ore, de 7.676 MW.

În acel moment, producția internă crescuse la 5.696 MW, iar importurile se diminuaseră la 1.870 MW.

Anca Sinea: Ne confruntăm cu sărăcia energetică de vară

„Pe noi ne alarmează aceste cifre când avem momente de criză, doar că problema consumului de energie în context de vară nu este una nouă. Noi ne confruntăm cu sărăcia energetică de vară, deci este incapacitatea clădirilor noastre de a ne asigura confortul termic de care avem nevoie pe perioada verii. Și cu cât experimentăm veri tot mai calde, nu avem confort în locuințe, iar consecințele sunt importante: și sociale, si psihice, dar și economice, pentru că a doua zi trebuie să fim apți de muncă.

În acest context, trebuie să luăm și măsurile care se cuvin. Sunt măsuri în imediata utilitatea a locuințelor care țin de izolație termică corespunzătoare, deci nu doar reducerea consumului. Îl reducem și pe acesta, dar în măsura în care putem să ne asigurăm confortul în interior. Acest lucru înseamnă că trebuie să avem niște locuințe cu randament de confort bun pe timp de vară.

Pe de altă parte, este vorba și de soluții care sunt mai departe decât la îndemâna locuințelor, și care țin de sursa de energie. Spre exemplu, aerul condiționat pe care îl folosim ca să ne răcim casele.

Dar frânturi de consum cumulate cumva de la locuință la locuință contează. Însă, România nu este un mare utilizator al aerului condiționat în gospodării. Noi avem încă un consum redus de electricitatea la nivel de gospodării comparativ cu alte state, pentru că nu avem infrastructura, si dotările din locuițe necesare”, a spus Anca Sinea, expert în energie și coordonator ORSE (Observatorul Român al Sărăciei Energetice), joi, pentru Libertatea.

Ionuț Purica: Cel mai mare poluator este transportul, trebuie să renunțăm la motoarele termice

În același timp, sunt experți în energie care citesc aceste cifre ca normale pentru situația de față, dar mai puțin normale în ce privește evoluția sistemului, spunând că România nu și-a învățat lecția după seceta din 1985 și 2003, ba chiar a făcut unele greșeli.

„Cifrele sunt relativ normale pentru situația de emergență în care ne găsim. Nu sunt normale din punct de vedere a evoluției sistemului. După 1985 și 2003, perioade de seceta, nu s-a învățat nicio lecție. Totul a rămas în vorbe și în plus s-a decis eronat reducerea de capacitate de generare în bandă”, a spus expertul în energie Ionuț Purica, joi, pentru Libertatea.

Fost secretar de stat în Ministerul Energiei, Purica menționează transportul ca cel mai mare poluator.

„În perioada de emergență, are prioritate strategia de securitate a Comisiei Europene care cere un portofoliu variat de generare. Vorbind de cărbune, există tehnologii de cărbune curat care pot înlocui pe cele prezente fără a renunța la o resursă strategică. Pe linia acelorași decizii absurde: cel mai mare poluator la nivel local este transportul, deci, trebuie să renunțăm la motoarele termice fără a le înlocui cu altceva.

Economiile rezidențialului sunt relativ mici și efectul e mai mult psihologic, se va vedea la alegeri. Decuplarea rezidențialului este ultima măsură în lista de consumatori”, a mai precizat prof. univ. Ionuț Purica.

Consumatorii casnici nu vor fi deconectați, a anunțat joi Ilie Bolojan, dar marile companii pot fi obligate să renunțe la curent, în situații de criză – este concluzia ședinței de guvern.

Recordul verii rămâne însă cel din 29 iunie

Recordul verii rămâne însă cel din 29 iunie 2026, când cererea a ajuns la 7.971 MW, iar o zi mai târziu a urcat până la 7.907 MW.

Vârful de miercuri seară a fost cu aproximativ 295 MW, respectiv 3,7%, sub recordul estival.

Cel mai ridicat consum din 2026 a fost înregistrat pe 21 ianuarie, când necesarul Sistemului Electroenergetic Național a ajuns la 9.213 MW.

Dar și valurile de caniculă din iulie 2024 au dus vârfurile de seară ale consumului la 8.600 MW, cu 1.000 MW mai mult decât acum.

Consumul de curent electric, aproape de recordul verii, miercuri seară. Anca Sinea, expert în energie: „Ne alarmează aceste cifre în perioada de criză”

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Un alt record pe timp de vară a fost atins pe 30 iunie 2021, când consumul a ajuns la 8.656 MW.

Însă maximul istoric a fost înregistrat iarna, potrivit datelor Transelectrica. Cel mai mare consum instantaneu de energie electrică a fost consemnat în luna ianuarie 2017, având o valoare de 9.930 MW.

Probleme cu producția internă

Producția internă nu a reușit să țină pasul cu cererea ridicată. La momentul de vârf, hidrocentralele au avut cea mai mare contribuție, cu 1.804 MW, urmate de centralele pe hidrocarburi (1.393 MW), cele pe cărbune (972 MW) și energia nucleară (679 MW).

Producția eoliană și fotovoltaică au fost extrem de reduse, cumulând doar 176 MW după apusul soarelui (cu 55 MW și, respectiv, 121 MW). Instalațiile de stocare au adăugat 232 MW.

O provocare majoră o reprezintă oprirea preventivă a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Această unitate contribuia în mod obișnuit cu aproximativ 700 MW la producția națională.

Măsuri pentru gestionarea situației

Guvernul a solicitat centralelor pe gaz și cărbune să opereze la capacitate maximă și hidrocentralelor să concentreze producția în orele de vârf.

Transelectrica a comunicat că sistemul funcționează în condiții dificile din cauza secetei severe care afectează regiunea, dar că este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore.

Utilizăm toate resursele disponibile, inclusiv importurile și capacitățile de stocare, pentru menținerea alimentării cu energie electrică, a transmis operatorul.

Datele publice nu permit analiza detaliată, în timp real, a consumului pe categorii – gospodării, companii sau instituții. Astfel, nu se poate concluziona că doar populația nu a răspuns apelului autorităților. Totuși, nivelul ridicat al cererii sugerează că apelul la reducerea consumului nu a avut un efect suficient pentru a coborî vizibil vârful de miercuri seară.

Impact asupra producției de energie

România ar putea reveni la cărbune în plină criză energetică, după ce deputații au adoptat o lege care blochează închiderea grupurilor termoenergetice de la Turceni și Rovinari. Totuși, decizia ar putea costa țara până la un miliard de euro, bani europeni ce riscă să fie pierduți.

În acest timp, Nuclearelectrica cumpără energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat recent instituția română.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, pe 28 iulie, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Giganții auto Dacia și Ford au sistat deja voluntar producția până pe 19 august pentru a sprijini rețeaua națională, măsuri similare fiind așteptate și din partea altor mari consumatori industriali.

Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat duminică seară că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.RO
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
Adevarul.ro
Maia Sandu, după vizita unei delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează”
E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători după dezastrul din CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga i-a dat afară pe Folha și 3 jucători după dezastrul din CFR Cluj – Tromso 0-5. Exclusiv
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ObservatorNews.ro
Comoara veche de 1.700 de ani scoasă la iveală de seceta de pe Dunăre, între România şi Bulgaria. Imagini rare
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
GSP.ro
ȘOCANT: jucătorul naționalei a fost ucis în bătaie într-un atac stradal!
Parteneri
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
Mediafax.ro
Ce a pățit o vedetă care a făcut o baie pe o plajă cunoscută? Pericolele înotului
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Redactia.ro
Profetul Apocalipsei, previziune cutremuratoare pentru final de an. Ce se va intampla cu LUMEA e TERIBIL
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online