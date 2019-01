Pe lângă rubrica de modă pe care o are în cadrul emisiunii „Teo Show”, Cristina a început filmările și pentru sezonul 5 „Bravo, ai stil!”, în care are rolul de a le ajuta pe concurentele care vin la „Retouch Studio” să-și creeze ținute spectaculoase. Asta înseamnă că trece aproape zilnic pe la cabina de machiaj, iar produsele aplicate în exces i-au afectat tenul. „Filmăm câte trei ediții «Bravo, ai stil!» și nu mă demachiez după fiecare, doar ca să mă machiez din nou, mă retușez de fiecare dată. Adică mai aplic câte puțin fond de ten pe baza deja pusă de dimineață, apoi, după câteva ore, încă puțin, apoi pudră peste pudră, așa că tenul are de suferit. Dar asta e, lucrez în acest domeniu, mi-am asumat. O să încerc mă să tratez cât de mult pot și sper să nu mă dați la rubrica «Așa NU» în ce privește tenul. Dar da, așa stau lucrurile, pentru că machiajul este în exces în televiziune”, ne-a povestit Cristina.

Abia așteaptă să se demachieze

Conștientă de faptul că pielea ei abia respiră în zilele în care are filmări, Cristina a decis să acorde mai multă atenție acestui aspect, mai ales că, în adolescență, a suferit din cauza acneei. „În televiziune, fondurile de ten sunt mai groase, mai dense, au o consistență mai «grea», ca să zic așa. Nu mă pricep foarte tare, în schimb, știu că-mi acoperă toată fața și uneori chiar simt că am o mască. Săptămâna trecută, când am terminat filmările, mi-am cumpărat de pe drum un demachiant și, în drum spre casă, am început să mă curăț, pentru că efectiv simțeam că-mi sufocă fața. Am puterea să ies și nemachiată pe stradă, dar nu în această perioadă, pentru că acum nu mă simt confortabil cu coșurile acestea pe față. În timpul liber folosesc un fond de ten foarte fluid, care are consistența unei creme”, a completat realizatoarea rubricii „Secrete între fete”, de la Kanal D.

VIDEO: Bogdan Sorocan

