A fost fotomodel, a jonglat cu televiziunea, iar acum este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi, însă se pare că Diana Dumitrescu și-a greșit cariera. Transformată în Andreea Marin, am rugat-o pe Diana să se pună în pielea unei prezentatoare de ştiri, lucru care i-a ieșit din prima.

Zilele trecute, Diana Dumitrescu a acceptat propunerea hairstylistului Adrian Perjovschi de a se transforma în una dintre cele mai emblematice femei din România. Deși avea o listă destul de lungă, actrița s-a oprit asupra Andreei Marin și a Andreei Esca, două dintre vedetele TV de succes.

„Când m-a întrebat dacă vreau să particip i-am zis că bineînțeles, n-am ezitat nicio secundă și când m-a întrebat cine aș vrea să fiu, iar eu m-am oprit evident la Andreea Marin și Andreea Esca. Mă uitam așa că nu știam ce să aleg, mai ales că pe amândouă le admir, dar am zis că acum sunt aproape tunsă ca Andreea Esca, așa că am ales să fiu Andreea Marin pentru că voiam să văd cum îmi stă și brunetă”, ne-a declarat Diana.

Diana Dumitrescu se descurcă la pupitrul știrilor

Deși are o dicție foarte bună și se descurcă atât pe scena teatrului, cât și în filmele de lungmetraj, Diana susține că nu crede că ar fi la fel de bună și la pupitrul știrilor, asta pentru că se consideră bâlbâită.

„Am vrut mereu să fiu actriță, dar am avut la un moment dat o intenție de a fi și crainică. Am fost reporter, am și prezentat emisiuni, așa că mi-ar fi plăcut să trec și prin partea asta de știri, dar acum stau și mă gândesc că nu mi s-ar fi potrivit deloc pentru că sunt bâlbăită”, ne-a mai spus Dumitrescu.

VIDEO: Cosmin Nistor

