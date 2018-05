Vineri dimineață, un fast food din Capitală a organizat evenimentul anual de strângere de fonduri pentru construirea unor case speciale pentru părinții ai căror copii sunt internați în spitalele din România. Evenimentul este organizat de Amalia Năstase, care este și președinta fundației, iar de la strângerea de fonduri nu putea lipsi fostul mare tenismen.

„Eu sunt președinta fundației care se ocupă, peste tot în lume, cu construirea de case pentru părinții copiilor internați în spitale, care nu sunt din aceeași localitate cu spitalul unde sunt internați. Sunt foarte mult părinți ai căror copii au nevoie de tratament, dar ei nu-și permit să vină să stea luni de zile cu chirie undeva în București. La fel, în spitale, nu pot să se interneze cu copiii și atunci avem în case părinți ai căror copii care stau de 4 luni, de 9 luni, în spital. Avem o casă la București, la spitalul Grigore Alexandrescu și una la Timișoara și acum strângem bani să construim încă două: una la Marie Curie și una la Iași. Am rugat toate vedetele pe care le cunosc și care au avut timp să vină astăzi să ni se alăture pentru ca lumea să doneze mai mulți bani”, ne-a povestit Amalia Năstase.

Ilie Năstase și Amalia Năstase au o relație extrem de bună chiar și la 8 ani de la divorț

În ciuda a tot ceea ce s-a scris în ultimii ani cu privire la tensiunile dintre fosta soție, Amalia, și actuala soție, Brigitte, Ilie Năstase nu poate să refuze nicio invitație, mai ales când la mijloc este vorba de un act caritabil. Așa că fostul mare tenismen a pus umărul la treabă și, alături de celelalte vedete implicate în această acțiune, a mers la casele de marcat și a servit clienții. „Eu mă pricep să curăț cartofi. Când eram în armată aia făceam. La mine e cea mai mare coadă pentru că la mine e cel mai ieftin, cred. Eu le dau gratis. Am mai făcut asta. De vreo 7 ani tot fac asta în fiecare an. E un lucru frumos să adunăm bani pentru copii. Am avut și eu niște restaurante din astea în altă țară și mă pricep la preparate”, a spus Ilie Năstase, cu umoru-i caracteristic.

VIDEO: Bogdan Sorocan

