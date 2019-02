Matei Dima apare în reclame, face filme, a înființat o companie care găsește și promovează influenceri și face o adevărată avere din toate astea.

Primii bani i-a câștigat însă nu în România, ci în America, unde a studiat actorie și regie.

„Am lucrat la o cantină, în primii ani. Bursa pe care am câștigat-o să merg la studii îmi dădea voie să lucrez doar în cadrul campusului, pentru că altfel aș fi muncit ilegal. Aveau locuri doar la cantină, pentru internaționali nu aveau joburi prea ușoare. Și am început de jos, în spate, unde venea mâncarea și trebuia să spăl vasele, aveau o mașinărie imensă și foarte fierbinte în care erau vase, lucrurile pe care puneau mâncarea, adică trebuia să speli și ce era în bucătărie, și ce era în fața bucătăriei. Ușor, ușor, m-am mutat până în față, am servit mâncare și, în ultimul an, am lucrat la intrarea în cantină, unde doar scanam carduri, era cel mai simplu lucru pe care puteai să îl faci”, a povestit, pentru Libertatea, Matei Dima.