România ar putea deveni unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană începând cu 2027, grație proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, estimează agenția de rating S&P Global Ratings.

Investiția, estimată la aproximativ 4 miliarde de euro, promite să aducă beneficii economice semnificative, potrivit raportului recent realizat de S&P.

Neptun Deep: un pas spre independența energetică

Începerea producției de gaze din zăcământul offshore Neptun Deep este programată pentru primul trimestru din 2027.

Experții S&P consideră că proiectul, dezvoltat în parteneriat public-privat, ar putea reduce considerabil dependența României de importurile de energie și ar contribui la creșterea exporturilor.

„Veniturile suplimentare din exporturile de gaze vor contribui la consolidarea conturilor externe”, se arată în raportul agenției.

Neptun Deep poate scădea deficitul de cont de la 7% la 5% din PIB

Proiectul are potențialul de a stimula activitatea industrială și de a îmbunătăți securitatea energetică a țării.

În plus, producția de gaze ar putea ameliora balanța comercială și ar reduce vulnerabilitățile externe ale României.

Conform S&P, deficitul de cont curent, estimat la 7,5% din PIB în 2026 și la 7% în 2027, ar putea scădea treptat până la 5,9% din PIB în 2029.

„Neptun Deep ar putea deveni un factor important pentru reducerea vulnerabilităților externe ale României”, subliniază raportul.

Prețul cerut României de OMV Petrom pentru gazele din Neptun Deep. Costul e mai mult decât dublu față de cel reglementat angro pentru populație.

Neptun Deep, dezvoltare economică pe termen lung

Deși efectele pozitive ale proiectului vor fi resimțite pe termen lung, S&P anticipează că Neptun Deep va sprijini dezvoltarea unor sectoare industriale conexe, va crește disponibilitatea gazelor pentru consumatorii interni și va genera venituri semnificative din export.

Totodată, fondurile europene și investițiile străine directe vor avea un rol esențial în susținerea finanțării externe a țării, mai arată analiza.

Producția este planificată să înceapă în 2027, ceea ce marchează un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru diversificarea pieței europene de gaze naturale.

Neptun Deep - dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, cu câte 50% din participație

Prin exploatarea zăcământului Neptun Deep, România ar putea ocupa un loc strategic pe piața energetică europeană.

Această inițiativă vine într-un context în care creșterea plăților pentru datoriile externe și scăderea investițiilor străine directe pun presiuni suplimentare asupra economiei naționale.

S&P avertizează, însă, că dezechilibrele externe vor rămâne ridicate pe termen scurt, iar beneficiile acestui proiect vor deveni vizibile în timp.

Cu o capacitate semnificativă de producție și cu o strategie bine stabilită, Neptun Deep - proiect dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, fiecare deținând câte 50% din participație - este văzut ca una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii.