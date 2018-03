Și-a crescut singură copilul, de când acesta avea un an și opt luni. Raluca Podea se teme pentru fiul său, din cauza pericolelor existente la orice pas. Deși băiatul e destul de mare, blonda a decis să nu-l lase mai deloc singur pe stradă.



Raluca Podea a divorțat de tatăl copilului său, pe când acesta era încă destul de micuț.

De atunci, ea i-a fost lui David și mamă, și tată. Băiatul ei are acum zece ani și jumătate și are, în continuare, grijă de el la fel cum o făcea și când acesta era mai micuț. Raluca Podea se teme pentru fiul său, din cauza pericolelor existente. Prezentă la un eveniment monden de lansare a unei cunoscute game de cosmetice, vedeta a dezvăluit că, deși locuiește în buricul Capitalei, în zona Unirii, zona este plină de seringi folosite pentru droguri. Blonda nu-și lasă copilul singur și-l duce la școală în fiecare dimineață.

”Petrec mult timp cu el, eu îl duc la școală. Studiază muzica, are mult de învățat, fac lecții cu el. La română mă pot băga să exersez, dar merge la after school, vine cu lecțiile terminate. Am grijă pe partea de muzică, să depășească niște lucruri și să învețe pentru școală”, a mai spus aceasta pentru Libertatea.