6.000 dintre cei 9.000 de abonaţi ai companiei locale de furnizare a gazelor din Voluntari, județul Ilfov, au primit facturi majorate cu până la 40% faţă de iarna trecută.

Oamenii acuză că au fost păcăliţi să semneze contracte noi în timp ce ei știau că semnează acordul pentru folosirea datelor personale, după schimbarea legislaţiei privind protecţia acestor date.

Odată cu semnătura pentru acord, ei au semnat, fără să fi fost informaţi, că acceptă să treacă de la un tarif impus de piaţa gazelor reglementată de stat, la un tarif care oscilează şi care este dictat de piaţa concurenţială.

Mai mult, oamenii care nu au adrese de e-mail sunt puşi pe drumuri să-şi ridice facturile de la sediul firmei de gaze, pentru că, în ultimele luni, nu le-au mai primit prin poștă.

Această situație vine după ce furnizorul de gaze din localitate a fost preluat de o societate controlată de un miliardar din Cehia.

Conducerea firmei de gaze nu a putut fi contactată, însă un reprezentant de la sediul din Voluntari a explicat că „e uşor să vorbeşti, dar să ai argumente în spate e mai greu”.

Punctul de lucru al firmei de gaze are sediul la parterul unui complex imobiliar care a fost construit de fiul primarului din Voluntari, Bogdan Pandele.

Oraşul Voluntari are 42.000 de locuitori şi este considerat o suburbie a Bucureştiului.

Peste 9.000 de imobile sunt branşate la o reţea de gaze controlată până de curând de o firmă locală.

Societatea Covi Construct 2000 a fost preluată anul trecut de Premier Energy SRL.

Tranzacţia a avut loc la mijlocul anului 2018 şi a presupus o plată de aproape 9 milioane de euro pentru conductele din pământ, infrastructura logistică şi portofoliul de clienţi.

Pentru mulţi locuitori din Voluntari, afacerea a trecut neobservată. Până de curând, angajaţii citeau contoarele, livrau facturi şi încasau bani la uşa clientului.

Acum însă, 6.000 de abonaţi, dintre cei 9.000, s-au trezit cu facturi la căldură și apă caldă mai mari cu aproape 40% faţă de sezonul rece precedent.

„Pe ultimele două luni au ajuns la 1.000 de lei. Casa este izolată termic, polistiren+ termopane+rigips. Centrala are ardere completă. Nu a fost o iarnă lungă, grea! Au pus indexul din decembrie 2018 cât pentru două luni. Cum e posibil așa ceva? Pe întregul an trecut am plătit 1.500-1.600 de lei! Acum, din două facturi, am ajuns la 1.000 de lei”, ne-a semnalat un cititor Libertatea.

Faptul că noua societate de gaze a făcut o regularizare în plus pentru unii abonaţi reprezintă jumătatea plină a paharului pentru mulţi oameni din Voluntari.

Jumătatea goală ţine de noile contracte pe care le-au semnat cei 6.000 de abonaţi în ultimele șase luni. Contracte despre care oamenii spun că au avut clauze ascunse.

O chestiune „arzătoare”

Sediul firmei de gaze din Voluntari, de pe strada Şcolii, este la parterul unui complex imobiliar dezvoltat de Bogdan Pandele, fiul primarului.

În mijlocul zilei, zeci de oameni intră şi ies fie pentru a-şi ridica facturile, fie pentru a depune o cerere ca să treacă la tarif mai mic începând cu luna februarie.

Toţi sunt nemulţumiti de preţul plătit pentru căldură.

Mai ales pensionarii.

„12 milioane două sute (1.220 de lei – n.r.)?! Da nu se poate, domle!”, spune la ieşirea din sediu o bătrână cu lacrimi în ochi.

„Mie, 14 milioane (1.400 de lei – n.r.) mi-au pus, cu toate că mai plătisem şapte înainte. Deci 21 …”, o completează un domn între două vârste.

Discuţia din faţa sediului firmei de gaze se aprinde pe măsura ce oamenii ajung sau pleacă de la casierie. Toţi se opresc să ia pulsul problemei.

„Băieţii care lucrau la Covi au venit cu contracte, să semnăm contracte. Da n-au spus pentru ce. Că soacră-mea a spus: «- Pentru ce semnăm»? «- Pentru reînnoirea datelor». Şi o vecină a întrebat: «- Dacă nu semnez?» «- Dacă nu semnaţi, o să vă tăiem gazele!»”, punctează o tânară care a venit la sediu pentru modificarea contractului de furnizare a gazelor.

„Astea trebuie plătite, ne-au păcălit, asta e!”, conchide un domn îmbrăcat la costum.

Conducerea firmei Premier Energy nu a putut fi contactată până la ora publicării acestui material.

În schimb, un reprezentant ieşit la o ţigară în faţa casieriei explică:

„Asta cu ameninţatul au spus-o mulţi. E uşor să vorbeşti, dar să ai argumente în spate e mai greu. Să vină unul cu un argument că l-a ameninţat că le taie gazele. Toată lumea spune asta. Asta e poveste”.

Perspectiva primarului din Voluntari

Problema preţului la gaze a făcut deja subiectul unor întâlniri organizate de Primăria Voluntari.

Alarmat de nenumăratele plângeri, edilul Florentin Pandele s-a întâlnit, la jumătatea lunii ianuarie, cu reprezentanţii Premier Energy.

„Cetăţenii m-au informat că avem cel mai ridicat preţ la gaze dintre localităţile din jurul Voluntariului”, a spus Pandele atunci.

Ulterior întâlnirii, acţionariatul Premier Energy a anunţat că analizează posibilitatea să aplice o reducere de 5% la toate facturile emise ulterior semnării noilor contracte. Dar şi că oamenii din Voluntari pot să treacă din nou la piaţa reglementată de stat.

Până la 1 februarie, tariful ar rămâne neschimbat. Pentru toţi cei 6.000 de consumatori.

Cine a preluat firma Covi

Societatea Premier Energy s-a numit anterior Petrom Distribuţie Gaze şi a fost parte din OMV Petrom.

Compania petrolieră ungurească a cedat acţiunile subsidiarei de gaze off-shore-ului cipriot Ligatne Limited.

Firma din paradisul fiscal este deţinută de Serenity Resources Limited care, la rându-i, este controlată de fondul de investiţii Emma Capital din Cehia, cu afaceri în industria jocurilor de noroc şi a împrumuturilor pe termen scurt. La capătul firului se află miliardarul Jiri Smejc, un om de afaceri de la Praga.

Jiri Smejc are legături şi cu mass-media. Nova TV, unul dintre cele mai importante posturi de televiziune din Cehia, a fost vândut de omul de afaceri, pe aproape un miliard de dolari, grupului Central European Media Enterprises, care deţine în România trustul PRO.

Potrivit jurnaliştilor de investigaţie de la Praga, Jiri Smejc este unul dintre cei mai influenţi oameni de afaceri cehi, este un apropiat al guvernului şi are relaţii strânse cu Moscova.

Material realizat cu sprijinul Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).