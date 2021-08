7 cărți de citit până când vine apocalipsa climatică. Una dintre ele e de Sadoveanu

Apare zilele acestea un nou raport produs de grupul interguvernamental de oameni de știință care analizează schimbările climatice (IPCC). Ar trebui să fie un semnal de alarmă înainte de întâlnirea Națiunilor Unite pe această temă din Glasgow, din octombrie în care mai-marii lumii ar trebui să hotărască noi măsuri care să mai amâne puțin apocalipsa climatică.

Tonul savanților e unul care i-ar face să roșească pe scenariștii de filme apocaliptice de la Hollywood. E groasă rău, sunt bătute lunar recorduri istorice de temperaturi, încălzirea oceanului pare și ea ireversibilă, întețirea fenomenelor extreme e certă. Ce mai e de făcut?

Savanții optimiști spun că încă putem încetini cursul dezastruos cu măsuri drastice: luptă serioasă cu industriile poluante, încercări serioase de modificare a producției de confort de mileniu 3 (încălzire nonpoluantă, noi tipuri de transport, de agricultură etc.). Putem încetini, adică, așa cum plastic exprima cineva situația, uneori e bine să ai 8 uragane distrugătoare în loc de 10.

Sentimentul de urgență, de pericol iminent pe care savanții lumii încearcă să-l transmită pare imposibil de adaptat la tonul cotidian. Scriitorul Jonathan Franzen propunea, acum vreo doi ani, să le spunem oamenilor direct un adevăr crunt: nu se mai poate face nimic, calea spre dezechilibru climatic dramatic e aproape imposibil de modificat, deci tot ce ne rămâne e să fim dedicați realității imediate, mai salvăm câte un pom, mai scutim lumea de câte un gunoi etc.

Numai că îndemnul la resemnare etică a lui Franzen e de fapt deja superprezent și în lumea businessului murdar de azi. În fond, și detașamentele de imagine ale companiilor poluatoare nu ne transmit decât că e o „chestiune de mentalități”, că planeta se duce oricum de râpă, deci să petrecem, singura diferență ar fi una de conduită personală.

În ce mă privește, găsesc în inconștiența noastră veselă semințele viitoarelor nostalgii, măcar atât.

Când vom umbla ca nebunii după hrană sau adăpost peste câteva zeci de ani, ne vom aminti probabil cu lacrimi în ochi cum am mers la Costinești, am stat 10 ore în mașină la Fetești, și am făcut 10 tik-tok-uri pe noapte la Tineretului.