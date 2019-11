Opinii Am fi avut dreptul la o opțiune | Despre cum ne izbim de același tip de politicieni

Cel mai trist lucru care i se întâmplă țării ăsteia la 30 de ani de la Revoluție este că nu are opțiune. Este înghesuită cu spatele la zid, nu mai are unde fugi, nu are unde se ascunde, iar politicieni agresivi, înarmați cu ștampile, o amenință: “Votează-mă, votează-mă!“.