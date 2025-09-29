1. Creezi, prin subfinanțare, indolență și prostie în formă continuată, un sistem de învățământ catastrofal, care produce masiv analfabeți și semianalfabeți, chiar și cu studii „superioare” („nuvulon” o ăăăă).

2. Administrația înghite un număr nedefinit din rândul acestor semianalfabeți, care altfel ar claca în secunda doi pe piața muncii. Și funcționează românește, adică prin încumetriri și incompetență.

3. Peste cultura de cumetrie așezi și un leadership politic de pur tip clan mafiot pus pe bugetărit cu tot neamul. Și, desigur, pe rapt rămas nepedepsit, fiindcă ai avut grijă să n-ai nici justiție.

Așadar: faliment (încă nedeclarat)

Scriu aceste rânduri din San Marino, micul stat cocoțat pe o creastă în inima Italiei. E o republică. Republica San Marino e anunțată la tot pasul. Oamenii sunt mândri de republica lor. Și au de ce să fie.

Pentru că San Marino chiar e o republică. Adică, ad litteram, e pus în prim-plan binele comun, public. Se vede la fiecare pas. San Marino e unul dintre cele mai frumoase și mai bine administrate state din Europa.

România, dimpotrivă. E o antirepublică. Totul pentru mine și clanul meu, nimic pentru binele public! „Reformatorii” sunt niște impostori care până mai ieri făceau sluj la Cîțu și Ciucă la congresul galbenilor.

Nu o să mai dureze mult până când San Marino ne va bate la scor și la fotbal, fiindcă la cum se grădinărește un stat sunt cu cinci sute de ani înainte. Și noi tot mergem înapoi, spre epoca de piatră…

La români, „patrioții” nu-și știu nici limba natală și „dreptate” are cine urlă mai abitir. Cultură politică de grădiniță.

Ne conduc nulele vocale, șarlatanii, lichelele, gargaragiii. Și cetățeanul vrea și el la conducerea „țării”, fiindcă de ce nu?!

Nu e adevărat că așa nu putem ajunge nicăieri. Putem ajunge fără probleme în comuna primitivă.

Și mai sunt și milioane care au fost făcuți cu metoda guru de la ruși. Măcar de-ar rezista eroic Republica Moldova și nu ne-ar ajunge muscalii la hotar… Măcar!

