La început de an, cele mai importante informații pentru viața ta le găsești în ofertele supermarketurilor. Detergentul de vase are un discount de 39%. Chilipir! La sacii menajeri, 30 de bucăți, reducerea este de 43%. N-o rata! Parizerul din carne de porc și ardei, mai ieftin cu 15%. Prinde oferta! Răsfoiește cu atenție cataloagele (online), sigur ai să găsești și reduceri la bere! Toate reducerile astea bat cel mai tare Breaking News din talk-show-urile TV.