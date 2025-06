Se poartă negocieri. E normal. Nu se înțeleg. E normal. Ați fi vrut să se înțeleagă din prima? Ar fi fost un semn bun? Tot felul de analiști de pripas gem moralist că „vai, ce se ceartă”, dar asta nu e decât o atitudine antipartinică și antidemocratică, fix atitudinea din care cresc vietăți precum Georgescu. Să se certe și să vină cu o rezolvare! De exemplu:

PSD a luat cele mai multe voturi. Tot PSD are o responsabilitate pentru deficit. Spuneți clar un premier, spuneți clar că vreți impozit progresiv și avansați public pachetul, dragi pesediști. Nu mai inventați taxe și tăxuțe pe care să le respingă CCR, că ăia mor dacă le tai 2 lei dintr-o remorcă de bani pensie. Propuneți un progresiv clar, propuneți un program transparent de mărire a cotelor sociale pentru marile afaceri și asta e.

A, s-ar putea ca asta să coste PSD-ul? Să-l coste mai mult decât ce? S-ar putea ca asta să fie ultima salvare. La următoarele alegeri poți să te duci cu capul ceva mai sus. Sau, după limbajul lui Nicușor Dan, ați putea să-i explicați că voi sunteți, de fapt, ultimii europeniști din punct de vedere economic.

Are Câciu, fostul ministru de finanțe pesedist, mașina prea scumpă, are Grindeanu ceasuri prea scumpe? Au. Da, PSD are nevoie de lideri cu o rată, cu un salariu mediu, nu de fandosiți. Nu-i are! Asta e, cât timp nu putem inventa la stânga lui un alt partid care să caute pe bune modalități de redistribuire, de pe poziții mai acceptabile moral, nu putem constata decât că sunt singurii pe o direcție cât de cât în ton cu vremurile.

PSD a ajuns cel mai globalist și europenist partid nefăcând altceva decât să-și bage oamenii în fonduri și structuri europene. PSD e mare și fricos, n-ar fi cerut impozit progresist, dacă n-ar fi fost bătuți la cap de toți experții posibili, dar măcar sunt mai sincronizați cu propuneri pe care le poate înțelege și UE.

Vorba aia, a ajuns până și Lazea de la BNR să apere impozitul progresiv, nu știu ce s-a întâmplat, le-o fi spus Isărescu că mai există și alți economiști în istorie decât Milton Friedman și le-o fi schimbat bibliografia. În orice caz, are dreptate, e vorba de colectare ca-n Polonia, impozit mai mic pe salariații cu venituri modeste, mai mare pentru cei cu venit mai mare.

USR se dă globalist doar pentru că e un partid izvorât din comisioane pe fonduri europene. Ăștia nu știu să vândă nicio gogoașă, dar se dau mari capitaliști. Sunt de fapt niște capitaliști birocratici care au muls taxe pe limbaj de lemn din proiecte europene.

Ghinea, acest Dinu Păturică al fondurilor europene, n-a trecut de nivelul „m..e PSD”. Năsui nu-i decât băiatul de bani gata care vrea să facă din România o Argentină „liberă” ca a apucatului Milei, ăla care practic acum demantelează tot statul argentinian și-l dă la privați.

Fritz e cel mai ușor de caracterizat amintindu-ne de lovitura „democratică” prin care i-au luat partidul lui Lasconi după ce respectiva i-a băgat aproape de una singură anul trecut și în Europarlament, și în Parlament cu un scor nesperat. USR au cel mai imatur discurs și cele mai antieuropene idei economice. Pentru că oamenii ăștia nu văd decât privatizări și atât. Singura soluție ar fi să plătim școala și spitalul. Taxe cum vor useriștii găsești în Panama, nu în Germania.

Cam tot așa, PNL s-a făcut una cu Bolojan, dar, de fapt, PNL e complet scufundat public. Alt mesaj decât „tăierile lui Bolojan” nu se aude dinspre PNL.

Așa că PSD ar face bine să se prefacă măcar că știe ce vrea, nu să intre într-un joc al așteptării cu niște inexistenți. Singurul cu care pot vorbi normal e UDMR. Pot să propună clar lui Nicușor Dan ceva, un nume și un program, pentru că acesta tot declară că el așteaptă idei. Dați-i idei!, puneți-l în postura să refuze măcar, nu stați să vă aranjeze el în bănci!