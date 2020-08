“Alianţa USR PLUS condamnă înscenarea murdară realizată de PSD, care promovează pe reţelele de socializare clipuri video cu persoane deghizate în reprezentanţi ai minorităţilor sexuale şi îmbrăcate cu tricouri false USR PLUS, distribuind pliante electorale în Voluntari. Acele persoane nu sunt membri sau voluntari ai USR PLUS, iar acţiunea este realizată în mod eliberat pentru a induce în eroare alegătorii” – aşa sună o parte din mesajul postat pe Facebook de Alianţa USR PLUS în jurul prânzului.



Mesajul face referire la un clip video, care ar fi promovat pe reţelele de socializare de “membri şi simpatizanţi ai PSD, inclusiv de către candidaţi şi consilieri ai PSD”.



Clișee oribile



Nu ştim în acest moment a cui a fost ideea de a pune în scenă farsa cu “voluntari falşi” ori dacă USR are dreptate atunci când acuză PSD de “înscenarea murdară”. Astfel de lucruri trebuie dovedite cu probe.



Ceea ce se vede cu uşurinţă, atât din filmare, cât şi din reacţia Alianţei, este că, în România lui 2020, supravieţuiesc însă, în mai toate segmentele populaţiei, clişee oribile. Clară este şi vehemenţa cu care USR Plus neagă că acei oameni ar fi voluntarii lor. “Presupuşii voluntari gay” – îi numeşte Şerban Marinescu pe contul său de Facebook.



Nu este clar la ce se referă Alianţa USR Plus când vorbeşte despre oameni deghizaţi în “minorităţi sexuale”.



Şi, mai ales, cum se poate deghiza un om în “minoritate sexuală”?

Blugii rupți



Poate că şi USR Plus ar trebui să-şi interogheze propriile prejudecăţi. Dacă porţi o perucă, înseamnă că eşti deghizat în “trans”? Dacă ai tricoul înnodat în talie şi abdomenul descoperit, înseamnă că te-ai costumat în “homosexual”?



Blugii rupţi te fac “bisexual”? Sau ce anume din estetica falşilor voluntari din clip (pentru că Alianţa nu-i recunoaşte ca fiind ai lor) i-a făcut pe cei din USR PLUS să concluzioneze că aceştia erau “deghizaţi în reprezentanţi ai minorităţilor sexuale”.



Sexualitatea nu e un avatar, nici nu impune un prototip fizic. În niciun caz nu este o ştampilă cu care mergi prin lume. Nu există un mod anume în care arăţi dacă faci parte din comunitatea LGBTQ.



Nu o perucă te transformă din heterosexual în homosexual, după cum nici un stil vestimentar mai extravagant nu e un cod pentru o identitate sexuală sau alta.



Dacă ridici ochii din telefon cât citeşti acest text şi priveşti în jur, într-un autobuz sau metrou aglomerat, cel mai probabil este că nu vei ghici cu acurateţe identităţile sau orientările sexuale ale celor cu care călătoreşti. Aşa cum nu vei ghici care dintre ei au făcut sex aseară. Sau care dintre ei suferă de depresie.



Folosind expresii precum “deghizaţi în reprezentanţi ai minorităţilor sexuale”, USR PLUS devine, într-un fel, boala pe care pretinde că o vindecă.



Atestând ideea că membrii comunităţii LGBT arată într-un fel imitabil, printr-un costum, ca şi cum ar fi personaje de desen animat sau de basm, Alianţa participă la stereotipurile de care încearcă să se detaşeze atunci când spune că “PSD incită la ură”.



Lipseşte, din reacţia Alianţei, tocmai această nuanţă. Să te detaşezi de nişte voluntari care nu sunt ai tăi e uşor. Mult mai greu este să condamni sau să te rupi de nişte stereotipuri nocive, în care, din păcate, se oglindesc și părți din gândirea ta.



