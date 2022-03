O postare de pe pagina oficială a senatoarei Diana Șoșoacă din data de 11 martie a fost etichetată de către Facebook ca fiind sub controlul editorial al guvernului rus. Aproape toată presa a transmis știrea.

Libertatea a făcut un pas în plus și a întrebat exact la Facebook cum a determinat că Șoșoacă este agent al Kremlinului.

După câteva zile de așteptare a venit și răspunsul: în postare fusese inserat un link către un organ de propagandă rusesc, link care ulterior a fost scos, chiar de către senatoare.

Drept consecință, Facebook a eliminat, la rândul său, etichetarea de agent rus pentru Diana Șoșoacă.

Ieri, după apariția articolului, senatoarea a preluat articolul pe pagina sa.

„În sfârșit presa își recunoaște minciunile! Doamna Senator Diana Iovanovici-Șoșoacă a avut din nou dreptate! Cei care au acuzat-o că este sub controlul Guvernului Rusiei ar trebui să își ceară scuze!”, scrie în noua postare.

Însă chiar în aceste fraze, Diana Șoșoacă minte. Nu presa a „mințit”. Noi am relatat că a apărut catalogarea de la Facebook, am întrebat compania, am publicat răspunsul și am relatat, apoi, și urmarea.