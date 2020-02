Opinie de

Vasile Ernu

Care este funcţia diplomaţiei unei ţări? Ea este simplă: realizarea cu mijloace paşnice a diverselor forme de alianţe, tratate, înţelegeri şi coalizări în vederea extinderii intereselor ţării sau a puterii pe care o reprezintă. Este un act politic care are ca scop extinderea intereselor. Adică exinderea puterii. Nu are nici o legătură cu morala, binele comun etc. Diplomaţia iese din câmpul moral, nu poate fi analizată din această perspectivă. Un gest diplomatic nu-l analizezi din perspectiva lui morală sau imorală, ci din perspectiva contribuţiei la dezvoltarea puterii sau a slăbirii puterii pe termen mediu sau lung a statului pe care-l reprezintă.

Ce este un ambasador într-o ţară? Este reprezentantul unei ţări, al unei puteri. Sau mai clar spus: reprezentantul intereselor acelei ţări în acel spaţiu. Tot ce comunică el este în vederea atingerii acestui scop. E mai profesionist şi mai abil cu cât reprezintă mai subtil şi eficient aceste interese.

Interesele? Interesele pot fi diverse. Uneori interesele unor ţări coincid, alteori nu sunt contradictorii, alteori se bat cap în cap. Dar în toate aceste situaţii avem coduri şi reguli de “convieţuire”.

Doar în perioade de război se renunţă la diplomaţie. Sau, mai degrabă, războiul este un soi de “diplomaţie” dusă cu alte mijloace: cu mijloacele violenţei pure.

Invers spus: diplomaţia este un război dus cu alte mijloace, mai puţin violente, de “gulerele albe” ale unei puteri, în vederea expansiunii sau păstrării unei “păci convenabile”.

E foarte important să ştim să citim mesajele diplomaţilor puterilor centrale care sunt pe teritoriul ţării noastre. Diplomaţii niciodată nu spun ceea ce spun, ci spun ceea ce nu spun. E foarte importantă ordinea lucrurilor acolo şi ceea ce ei transmit. E bine să ştim să decodăm ordinea sensurilor şi să pricepem “ceea ce nu spun”, ceea ce ascund, care e, de fapt, sensul central al mesajului lor.

De exemplu, diplomaţia rusă, care este destul de sofisticată, trăieşte o perioadă “revanşardă”, care caută să se legimtimeze prin tot soiul de acţiuni de “clarificări istorice”. Uneori e de nerecunoscut: pare tot mai provincială. Ea vrea, are instincte imperiale, dar nu mai poate. Însă nu trebuie subapreciată: instituţional, Rusia încă are resurse diplomatice multiple. Ceea ce face diplomaţia rusă la Bucureşti deseori cu “lecţiile ei de istorie” nu face decât să irite o administraţie şi “elitele locale” şi aşa destul de rusofobe.

SUA, fratele ei geamăn, se comportă exact invers: niciodată dimplomaţia SUA nu a fost atât de orgolioasă şi autosuficientă. Exemplul de ieri e magistral. Asta e un semn prost pentru diplomaţie. Diplomaţia nu trebuie să ofere acest tip de atitudine. Diplomaţia trebuie să-şi camufleze bine interesele, nu să le expună asemenea unui politician de mâna a doua. Ea trebuie să vândă interesele ţării pe care o reprezintă, aşa încât cei care decid aici să nu simtă influenţa. Diplomaţia nu trebuie să irite “elitele locale”, nu trebuie să le dispreţuiască făţiş şi mai ales nu trebuie să producă resentiment popular. Ea trebuie să se facă plăcută.

Şi cel mai grav: să nu facă lobby pe faţă intereselor economice şi mai ales să nu se implice deschis în politica internă a ţării-gazdă.

Ambasadele marilor puteri mereu vor face lobby şi se vor implica finuţ în politica internă a ţărilor-gazdă mai mici. Chiar şi când nu o fac programatic, o fac prin însăşi natura puterii lor. Însă când o fac deschis, asta spune un lucru extrem de grav despre noi: că am decăzut atât de mult că nimeni nu mai opune nici o rezistenţă, că instituţiile sunt praf, că nu mai este nici o reacţie, că totul se face pe faţă.

Când diplomaţia unei ţări străine de pe teritoriul unei ţări-gazdă nu mai are nevoie să se ascundă după coduri, asta înseamnă falimentul instituţional şi cultural-politic al acestei ţări.

Aceasta ţine de Abcedarul diplomaţiei, iar despre diplomaţia română mai bine să nu vorbim.

