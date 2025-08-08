Opoziția politică din Israel, prin vocea liderului său, Yair Lapid, a avertizat imediat Guvernul că această decizie “este un dezastru care va duce la mult mai multe dezastre”. A adăugat însă – într-o încercare jalnică de a-l scuza pe premier – că miniștri de extremă-dreapta, Ben-Gvir și Smotrich, sunt cei care l-au “târât” pe Netanyahu în aceasă situație. Adevărul este – l-am repetat și detaliat în nenumărate rânduri – că Benjamin Netanyahu a devenit ostaticul propriului executiv, din pricină că a pus interesele personale deasupra intereselor țării. Altminteri, Lapid caracterizează perfect demersul care “va ucide ostaticii și mulți soldați, va costa contribuabilii israelieni zeci de miliarde și va distruge relațiile diplomatice ale Israelului. Exact asta și-a dorit Hamas: ca Israelul să ajungă blocat în Gaza fără noimă, într-o ocupație inutilă, al cărei scop nimeni nu-l înțelege”.

Forumul care reprezintă familiile ostaticilor israelieni și-a formulat propria poziție, de o îndurerată luciditate: “Guvernul a emis un mandat de moarte pentru ostaticii în viață – și o condamnare la dispariție pentru ostaticii decedați. Decizia Cabinetului de a se angaja într-o acțiune de ocupare a Fâșiei Gaza este o declarație oficială de abandon al ostaticilor (…). Niciodată nu a existat în Israel un guvern care să fi acționat cu o asemenea determinare împotriva interesului național”.

Cât despre distrugerea relațiilor diplomatice, invocată de Yair Lapid, acestea sunt deterioarate sever. Cel mai recent exemplu, din urmă cu câteva ore (în cursul zilei vor urma și altele): premierul britanic, Keir Starmer. Fost susținător fără rezerve al demersurilor militariste ale conducerii de la Ierusalim (până la sfârșitul lunii trecute, când a anunțat că Regatul Unit va recunoaște statul Palestina, în cazul în care Israelul nu va pune capăt războiului din Gaza), acesta a declarat: „Decizia guvernului israelian de a-și escalada în continuare ofensiva în Gaza este greșită și îl îndemnăm să reconsidere imediat. Aeastă acțiune nu va face nimic pentru a pune capăt conflictului sau pentru a ajuta la asigurarea eliberării ostaticilor. Va aduce doar mai multă vărsare de sânge”.

Nu pot să nu-mi reamintesc spusele profetice ale fostului Secretar american al Apărării, Lloyd Austin, rostite în primele zile ale lui decembrie 2023: „În acest tip de luptă, centrul de greutate este populaţia civilă. Şi, dacă o arunci în braţele inamicului, înlocuieşti o victorie tactică cu o înfrângere strategică”.

La ora când scriu, chiar și Guvernul german – atât de prevenitor, din motive pe care nu le dezvolt acum – prin glasul cancelarului Friedrich Merz, și-a anunțat o poziție, respectiv hotărârea de a îngheța exporturile de echipamente militare către Israel, anume acelea care ar putea fi utilizate în Gaza (!), până la o nouă notificare. Cu mare delicatețe, cancelarul a remarcat: „Acțiunea militară și mai dură a armatei israeliene în Fâșia Gaza, aprobată aseară de Cabinetul de Securitate israelian, face din ce în ce mai dificil pentru guvernul german să vadă cum vor fi atinse aceste obiective”.

Până în acest moment, lipsa de reacție a Casei Albe este plină de înțelesuri contradictorii, dar a funcționat și funcționează pentru Guvernul Netanyahu, în orele de când și-a făcut cunoscută decizia, ca o aprobare tacită.

