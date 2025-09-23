Bogdan Costaș fost director general la Romaero. Foto: Agerpres
Bogdan Costaș, fost director general la Romaero. Foto: Agerpres

Acționarul majoritar, Ministerul Economiei, prin vocea titularului Radu Miruță, a văzut plecarea ca „bruscă” și a luat-o în registrul de film: „când terenul nu mai e bun pentru jocuri de culise, unii aleg să se retragă”. Zice ministrul că el nu speculează și se declară alarmat de creșterea datoriilor firmei aflate pe perfuzii la ATI.

Răstimp, intervine și predecesorul lui Miruță de la minister, Radu Oprea, acum mai-marele Secretariatului General al Guvernului. În ochii și mintea lui Oprea, Romaero nu se opintește să trăiască, ci dă semne spre bine. „Am făcut imposibilul posibil și au fost recuperate pierderi de 140 milioane de lei, astăzi compania fiind pe profit 2,52 milioane de lei, dar cu creșteri pe toate cele trei domenii de activitate”. Și plusează: Miruță and comp „jignește constant companiile și oamenii lor, bullyingul fiind patentat ca metodă de lucru”.

Miruță nu se lasă și proiectează un viitor luminos pentru Romaero, care are „potențial uriaș”, ce poate fi valorificat prin numirea ca administrator special a lui Cătălin Prunariu, un domn de curaj, cu umeri puternici și care va reconstrui pe baze solide situația. Propus administrator special.

Cătălin Prunariu este fiul tatălui său, celebritatea seniorului îl precede. Mai este pilot și director de zbor la Tarom. Urmează să fie înscăunat printr-un vot al AGA, care va fi dat în octombrie, pe 5. Și-a luat deja măsuri de siguranță: nu vrea să fie bâzâit de politic și mai ales vrea să își păstreze ocupația și poziția sigură de la mai mult potenta Tarom.

Cătălin Prunariu participă la conferinţa oficială de presă a BIAS 2022, la terminalul comercial al Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu, în București, vineri 2 septembrie 2022. Inquam Photos / George Călin
Cătălin Prunariu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Oprea s-a repliat la diplomație: „Sper ca noua echipă managerială care va veni la Romaero să reușească să mențină tendința de creștere a companiei”. 

Vom mai vedea situații de felul acesta în companiile de stat. Mai ales în cele strategice. Este o zonă unde se reproduc la scară mică, dar mai intens hărțuielile din guvern. De aici și prezența lângă ring a figurilor influente din Executiv, pentru că mizele sunt evident mari.

Din nou este de remarcat că binele și reconstrucția încep cu fiecare ministru trecător. X, Y își încep binele lor, după care se pierd pe drum. Guvernele se schimbă și „revoluțiile” se iau de la capăt. 

Nici Radu Miruță, un ministru activ nu de formă (așa pare), nu face excepție, Are și el „revoluția” lui. Un torent de CV-uri de profesioniști (după cum a dat asigurări) care și-au descoperit vocația de a fi șefi la stat se revarsă de când a venit la Economie. Vor fi distribuiți ca să conducă luptele. Lupte care se vor duce până când guvernul lui Bolojan va pleca acasă (la termen sau înainte de). 

După care, vom auzi din gura unui alt ministru al Economiei cum că nu e loc de jocuri și că s-au găsit oameni care să pună umărul pentru o nouă reconstrucție. Care va începe cu aruncarea de (cu) directori.

Foto: Agerpres, Inquam Photos / George Călin

Sergiu Manea la Impact Bucharest 2025: „Digitalizarea nu mai e un moft, e o necesitate pentru România”. De ce AI și educația digitală sunt vitale
O româncă a murit după ce i s-a făcut rău în apă, pe o plajă din Italia, sub privirile oamenilor
Știri România 11:04
O româncă a murit după ce i s-a făcut rău în apă, pe o plajă din Italia, sub privirile oamenilor
Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Trump la funeraliile lui Charlie Kirk: „Urăște și fă ce vrei"
Știri România 11:00
Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Trump la funeraliile lui Charlie Kirk: „Urăște și fă ce vrei”
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Stiri Mondene 11:20
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Emily Mihai de la „Mireasa" e pregătită să facă pasul cel mare în emisiunea de la Antena 1: „Sper să îmi găsesc jumătatea"
Exclusiv
Stiri Mondene 10:56
Emily Mihai de la „Mireasa” e pregătită să facă pasul cel mare în emisiunea de la Antena 1: „Sper să îmi găsesc jumătatea”
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită"
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
