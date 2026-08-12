Wizz Air își extinde prezența pe Aeroportul Brașov-Ghimbav

Odată cu această investiție, operatorul va aloca aeroportului din Ghimbav o aeronavă modernă de ultimă generație, un model Airbus A321neo, începând din luna decembrie 2026.

Preluarea noii aeronave va permite extinderea rețelei de zboruri directe din Brașov, numărul total al rutelor operate de pe acest aeroport ajungând la 15, către șapte țări europene. Wizz Air și-a început activitatea la Ghimbav în august 2023, la scurt timp de la inaugurarea aeroportului, timp în care a transportat peste 800.000 de pasageri pe rutele existente.

Patru rute noi din decembrie 2026 și zboruri extinse către Germania

Procesul de extindere aduce conexiuni directe directe către destinații din Spania, Germania și Republica Moldova. Astfel, începând cu 17 decembrie 2026, va fi inaugurată ruta Brașov – Chișinău, operată în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu tarife ce pornesc de la 99 de lei.

Iubitorii de călătorii spre Peninsula Iberică vor avea la dispoziție din 18 decembrie zboruri către Barcelona (în zilele de luni și vineri) și din 20 decembrie către Madrid (miercuri și duminică), ambele curse având prețuri de pornire de la 159 de lei.

Tot din 18 decembrie va fi introdusă și ruta Brașov – Karlsruhe/Baden-Baden, cu frecvență bilunară (luni și vineri) și tarife de la 139 de lei.

De asemenea, operatorul va extinde zborurile deja existente către Nürnberg începând cu data de 26 octombrie 2026, acestea urmând să fie operate în fiecare zi de luni și vineri, cu prețuri ce pornesc tot de la 139 de lei. Toate biletele au fost puse deja în vânzare prin platformele digitale ale companiei.

Investiții de lungă durată pe piața aviatică din România

Decizia de a stabili o bază permanentă la aeroportul din Brașov vine la scurt timp după ce compania a marcat două decenii de activitate pe piața locală. În prezent, operatorul gestionează 231 de rute de pe 14 aeroporturi din România, conectând comunitățile locale cu 83 de destinații din 26 de țări.

Reprezentanții companiei au subliniat importanța strategică a pieței românești și colaborarea cu autoritățile locale din Brașov.

„Deschiderea celei de-a zecea baze din România reprezintă un moment de mândrie pentru Wizz Air. În ultimii trei ani, ne-am demonstrat angajamentul pe termen lung față de regiune prin operațiunile continue de la Aeroportul Brașov. Suntem încântați să ne extindem și mai mult prezența prin alocarea unei aeronave moderne Airbus A321neo și aducerea numărului total de conexiuni la 15”, a declarat András Radó, Head of Communications în cadrul Wizz Air.

În prezent, operatorul aerian are peste 1.900 de angajați în România și deține baze operaționale în centre urbane majore, printre care București (Otopeni și Băneasa), Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și, recent, Brașov. Flota alocată curselor este supusă unui proces continuu de modernizare, fiind vizată creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de carbon la nivelul întregii rețele.