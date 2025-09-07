Actualul ministru al Apărării, Israel Katz i-a ținut isonul lui Gallant, din primele ore ale războiului. Era pe atunci ministru al Energiei și raporta pe contul său de Twitter: „Am ordonat întreruperea imediată a alimentării cu apă din Israel către Gaza. Electricitatea și combustibilul s-au tăiat ieri. Ce a fost nu va mai fi” (9 octombrie 2023). „Întreaga populație civilă din Gaza are ordin să plece imediat. Vom câștiga. Nu vor primi nici o picătură de apă sau o singură sursă de curent, până nu vor părăsi lumea” (13 octombrie 2023).

Ș.a.m.d., până când a fost instalat la Apărare iar declarațiile și postările sale au căpătat un diez în plus: „Politica Israelului e clară: nici un ajutor umanitar nu va fi permis în Gaza. Împiedicarea ajutorului umanitar către Gaza este unul dintre principalele instrumente de presiune care oprește Hamas” (16 aprilie 2025). La sfârșitul lui iulie, a deschis subiectul “porțile iadului” (sintagma părea un plagiat după președintele Trump). La 22 august, Israel Katz posta însă: “În curând, porțile iadului se vor deschide…”. La 5 septembrie, anunța triumfător: „Acum, lacătul a fost scos de pe porțile iadului din Gaza”.

Ministrul Katz nu s-a lăudat degeaba. Iadul însuși înlocuiește așa-numitele reguli de angajament – ROE – directivele emise de o autoritate militară, având ca scop controlul gradului de utilizare a forței și limitele acesteia. Există o proporționalitate, dincolo de care, de pildă, victimele colaterale nu pot fi admise. Ofensiva terestră – anunțată de marți de către Șeful Statului Major, Eyal Zamir, purtată în suburbiile din jurul orașului Gaza e cu adevărat diabolică. A dezlănțuit cu adevărat iadul pentru cei aproximativ un milion de civili din zonă. Nu mai arată a ocupație, ci a ștergere de pe fața pământului.

Arsenalul militar deplasat în Gaza City nu pare a avea obiectivul de a  impune controlul asupra orașului și de a recupera ostaticii, ci de a distruge totul în cale, cu violență. Noua tactică a Tzahal (Armata israeliană) constă în introducerea în luptă a unei arme iscusit modificate: transportoare blindate pentru trupe (APC-urile, Armored Personnel Carriers, respectiv vechile modele M113), încărcate cu explozibil și manevrate de la distanță. Altfel spus, roboți explozivi care transformă clădirile în moloz, cu o eficiență demolatoare de neimaginat. Precizia cu care operează în zone dens populate este însă la nivelul bombelor stupide (dumb bombs, cele furnizate de Administrația Biden în primele luni ale războiului).

Avantajul roboților explozivi este că protejează  efectivele, tot mai stresate și sensibil împuținate de refuzul rezerviștilor de a se prezenta la convocări. Numărul roboților crește continuu și  seamănă (regret că nu am altă comparație) cu acele mine pe șenile (numele lor, ironia amară a istoriei, era Goliath), transportoarele fără pilot utilizate ca vehicule de demolare de unică folosință în Al Doilea Război Mondial.

Desigur, Tzahal a avut în permanență grijă să avertizeze civilii palestinieni să fugă spre sud, către zona costieră Al-Mawasi: „Profitați de ocazie ca să vă deplasați neîntârziat spre zona umanitară și alăturați-vă miilor de persoane care au ajuns deja acolo”.

De altfel, în ultimele trei zile armata israeliană s-a întrecut în comunicate de justificare a acțiunilor. Climaxul l-a constituit ceea ce aș numi cea mai bună glumă proastă a anului: „Organizațiile teroriste din Fâșia Gaza încalcă sistematic dreptul internațional”. (Ca orice organizații definite drept teroriste, Hamas și Jihadul Islamic Palestinian nu semnează tratate internaționale. Le semnează statele, cu aceeași ușurință cu care le încalcă).

… Adâncă reverență zecilor de mii de cetățeni israelieni care manifestează de sute de zile în intreaga țară – ultimul mare protest, ieri – pentru încetarea războiului și recuperarea ostaticilor. Laitmotivul celor din stradă îi este dedicat Arhitectului Apocalipsei (trâmbițate de ministrul Apărării): „Netanyahu, ești un eșec!”.

