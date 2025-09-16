Dacă președintele Statelor Unite își închipuie că l-a păcălit pe premierul Qatarului (care ocupă și funcția de ministru de Externe) încercând vineri, în cursul unei cine la New York, să îl convingă de faptul că n-a știut despre atacul Israelului în Doha decât atunci când avioanele erau deja în zbor, se păcălește singur. Înaltul oficial qatarez avusese în aceeași zi și o întrevedere de o oră cu vicepreședintele Vance și cu Secretarul de Stat Rubio – care a doua zi urma să plece într-o vizită în Israel, de unde la întoarcere ar opri și la Doha.

La cina din 12 septembrie a participat și factotum-ul Steve Witkoff, Trimisul Special al Președintelui în Orientul Mijlociu. Donald J. Trump a lăudat cel mai important partener strategic din Golf și nu mă  îndoiesc că i-a repetat tot ceea ce declarase public: că decizia lui Netanyahu de a ataca Hamas în Qatar „nu a fost înțeleaptă”, că Bibi nu a fost „foarte, foarte grijuliu” cu „grandiosul aliat” al SUA, că acțiunea militară din 9 septembrie „nu a promovat nici interesele israeliene, nici pe cele americane” și, mai mult ca sigur, Trump a promis solemn că astfel de acțiuni nu se vor repeta. Numai că se produsese deja ceea ce era de așteptat: nici o țară arabă din regiune nu mai crede în garanțiile de securitate ale Statelor Unite, chiar dacă nici un lider – exersați cum sunt cu toții într-un aiuritor limbaj duplicitar –  nu va declara explicit acest lucru.

Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Recomandări
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

De altfel, în timp ce Trump îl gratula pe premierul Qatarului pentru rolul său excepțional de mediator, încurajându-l să își continue demersul în vederea semnării acordului de încetare a focului în Gaza, cabinetul Secretarului de Stat, Marco Rubio, anunța printr-un comunicat tematica discuțiilor pe care urma să le poarte șeful diplomației americane cu liderii de la Ierusalim, reepectiv „angajamentul nostru de a combate acțiunile anti-israeliene, inclusiv recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian care recompensează terorismul Hamas”. Cu alte cuvinte: sprijin necondiționat guvernului de extremă-dreapta al lui Netanyahu pentru a-și „termina treaba în Gaza” (expresia e mai veche și aparține lui Trump), dar și excluderea existenței unui stat palestinian (cu argumentul sofisticii lui Netanyahu – un stat palestinian este un cadou făcut Hamas).   

Liderul de la Casa Albă a încercat să îndulcească vineri la cină rezoluția summit-ului de urgență al țărilor arabe și islamice, desfășurat duminică și ieri la Doha. În mare parte, a reușit. Ținta celor 20 de articole de înfierare… bine temperată a fost Israelul. America lui Trump, cămila cu două cocoașe din încăpere, a trecut aproape neobservată. Aproape, fiindcă – prea târziu! – ieri liderii arabi și islamici întruniți la Doha au cerut „partenerilor noștri strategici din Statele Unite să își folosească influența asupra Israelului pentru ca să oprească acest comportament… Ei au influență și ascendent asupra Israelului și este timpul ca influența și ascendentul să fie folosite”. Știu însă și cei care au lansat rugămintea că „momentul” a trecut: premierul Netanyahu a obținut din partea Administrației americane ce și-a dorit: mână liberă.

O confirmă și anunțul de ieri al Regelui noii Sparte, Bibi: „Suntem Super-Sparta”! A recunoscut că Israelul se află într-un anume „tip de izolare”, dar indus nu de demersurile lui de supraviețuire politică personală. A găsit (se pricepe ca nimeni altul) țapii ispășitori: pe de o parte, presiunea asupra guvernanților occidentali, exercitată de imigranții  musulmani, iar pe de altă parte „țări precum Qatar și China [care] influențează opinia publică prin investiții semnificative în rețelele de socializare” ce împrăștie la greu propagandă anti-israeliană.

A reacționat imediat liderul Opoziției, Yair Lapid, calificând anunțul lui Netanyahu drept „nebunesc”: „Izolarea nu este soarta noastră, ci produsul politicilor greșite și eșuate ale lui Netanyahu și ale guvernului său. Ei fac din Israel o țară din lumea a treia și nici măcar nu încearcă să schimbe situația”. Lui Lapid i s-a alăturat și fostul premier Ehud Barak: „ care era de așteptat ne lovește (…).  este sfârșitul țării: economic, politic și militar”.

Înfricoșător este că Netanyahu a ajuns să își ia ostatici propriii cetățeni, târându-i într-o aventură al cărei deznodământ nu și-l doresc nici cei mai smintiți dușmani ai Israelului.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor la 92 de ani: „Ajunge, nu mai pot. De 70 de ani fac meseria asta” | EXCLUSIV

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Exclusiv
Știri România 07:00
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
Trebuia drona din Rusia doborâtă pe teritoriul României? Răspunsul lui Nicușor Dan: „Poți să provoci pagube colaterale”
Știri România 15 sept.
Trebuia drona din Rusia doborâtă pe teritoriul României? Răspunsul lui Nicușor Dan: „Poți să provoci pagube colaterale”
Parteneri
Un cardiolog dezvăluie care sunt semnele că inima are nevoie de un control. Ce legătură au senzațiile de arsuri la stomac
Adevarul.ro
Un cardiolog dezvăluie care sunt semnele că inima are nevoie de un control. Ce legătură au senzațiile de arsuri la stomac
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Stiri Mondene 15 sept.
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
De ce trebuie Emil Rengle să locuiască și în Dubai: „O să fiu cu un picior aici, cu unul acolo”. Cum îl caracterizează pe Alejandro Fernandez, iubitul său
Exclusiv
Stiri Mondene 15 sept.
De ce trebuie Emil Rengle să locuiască și în Dubai: „O să fiu cu un picior aici, cu unul acolo”. Cum îl caracterizează pe Alejandro Fernandez, iubitul său
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Mediafax.ro
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil
KanalD.ro
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil

Politic

Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
Politică 00:06
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă”
De ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, deși Nicușor Dan a semnat că TVA nu va crește: „Nu am voie să mă enervez”
Politică 15 sept.
De ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, deși Nicușor Dan a semnat că TVA nu va crește: „Nu am voie să mă enervez”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice